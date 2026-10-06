Văd un cod de eroare pe espressorul Philips

Dacă pe espressorul Philips se afişează un cod de eroare cum ar fi 01, 03, 04, 05, 11, 14 sau 19, te rugăm să vezi mai jos cauzele şi soluţiile posibile.
În cazul altor erori care nu sunt menţionate mai sus (cum ar fi eroarea 02, 10, 15, 22), aparatul va trebui reparat. Te rugăm să ne contactezi.
Dacă se afişează eroarea 01, aceasta înseamnă că râşniţa de cafea din espressor nu funcţionează aşa cum trebuie din cauza unui blocaj al pâlniei pentru cafea. Pentru a rezolva problema, te rugăm să deblochezi pâlnia pentru cafea (cu o lingură de cafea sau cu un aspirator, după cum se explică mai jos):
1. Opreşte aparatul şi apoi aşteaptă până când acesta este complet silenţios (nu se aude niciun zgomot de la aparat). Aceasta poate să dureze între 15 şi 20 de secunde 2. Deschide uşa de serviciu şi scoate unitatea de preparare 3. Deschide capacul pâlniei pentru cafea premăcinată şi introdu coada de lingură în pâlnie. Dacă nu există o pâlnie pentru cafea premăcinată, introdu coada de lingură în pâlnia de cafea, din partea de jos 4. Mişcă coada de lingură în sus şi în jos până când cafeaua măcinată înfundată cade. Aceasta poate necesita o anumită forţă. 5. Îndepărtează şi curăţă toată cafeaua măcinată desprinsă cu un aspirator 6. Pune apoi capul de aspirare pe ieşirea pâlniei pentru cafea şi acoperă cu mâna pâlnia pentru cafea premăcinată. Sau invers, pune aspiratorul în partea de sus şi acoperă partea inferioară a pâlniei pentru cafea. 7. Ataşează la loc unitatea de preparare. Apoi, porneşte aparatul şi prepară un espresso. 8. După prepararea unui espresso, verifică dacă în pâlnie nu este cafea măcinată. Dacă operaţia nu are succes, repetă procedura de deblocare. Nu turna şi nu vărsa apă în recipientul pentru cafea boabe, astfel încât pâlnia pentru cafea să nu se blocheze.
Eroarea 03 indică faptul că există prea multă murdărie în unitatea de preparare şi aceasta nu poate funcţiona corect. Pentru a rezolva problema, curăţă unitatea de preparare conform explicaţiilor de mai jos:
1. Opreşte aparatul şi apoi aşteaptă până când acesta este complet silenţios (nu se aude niciun zgomot de la aparat). Aceasta poate să dureze între 15 şi 20 de secunde 2. Deschide uşa de serviciu şi scoate unitatea de preparare 3. Clăteşte bine unitatea de preparare cu apă călduţă. Apoi, las-o să se usuce la aer înainte de a o pune înapoi.
Când espressorul Philips afişează codul de eroare E04, acesta indică faptul că unitatea de preparare nu este corect poziţionată. Pentru a remedia problema, deschide uşa de serviciu a aparatului şi împinge unitatea de preparare în poziţie. Când unitatea de preparare este bine poziţionată, vei auzi un clic.
Pentru a rezolva această problemă şi a elibera aerul rămas în aparat, urmează aceşti paşi:
1. Opreşte aparatul 2. Goleşte rezervorul de apă şi scoate filtrul AquaClean sau orice alt filtru de apă 3. Umple rezervorul cu apă şi aşază-l înapoi 4. PORNEŞTE aparatul. Când aparatul s-a încălzit, selectează apa fierbinte şi lasă să curgă 2 sau 3 ceşti de apă fierbinte
Dacă foloseşti un filtru de apă AquaClean, urmează aceşti paşi suplimentari pentru a te asigura că filtrul este pregătit şi corect instalat pentru utilizare:
1. Scutură filtrul de apă AquaClean timp de 5 secunde 2. Introdu filtrul în poziţie răsturnată într-un vas/bol cu apă şi aşteaptă până când nu mai ies bule de aer 3. Pune înapoi filtrul în rezervorul de apă şi umple rezervorul cu apă 4. Reporneşte aparatul, opreşte-l şi reporneşte-l iar 5. Selectează apă fierbinte şi distribuie 2-3 ceşti de apă fierbinte
Dacă se afişează codul de eroare 14, acesta indică faptul că espressorul Philips s-a supraîncălzit. Pentru a rezolva problema, opreşte aparatul şi lasă-l să se răcească timp de 30 de minute.
Dacă se afişează codul de eroare 11 sau 19, espressorul trebuie să se adapteze de la temperatura de transport/de afară la temperatura camerei. Acest lucru se poate întâmpla mai ales în timpul iernii, când este frig.
Pentru a remedia problema, opreşte aparatul timp de 30 de minute şi apoi încearcă din nou.
Dacă cele de mai sus nu rezolvă problema, este posibil ca ştecherul din partea din spate a utilajului să nu fie bine introdus. Pentru a rezolva această problemă, asigură-te că ştecherul este introdus corect în priză.
Dacă observi alte coduri de eroare decât cele menţionate mai sus, te rugăm să ne contactezi.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:SM6585/00, SM6580/00, SM6580/20. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›