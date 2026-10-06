Văd un cod de eroare pe espressorul Philips

Dacă se afişează eroarea 01, aceasta înseamnă că râşniţa de cafea din espressor nu funcţionează aşa cum trebuie din cauza unui blocaj al pâlniei pentru cafea.

Pentru a rezolva problema, te rugăm să deblochezi pâlnia pentru cafea (cu o lingură de cafea sau cu un aspirator, după cum se explică mai jos):



1. Opreşte aparatul şi apoi aşteaptă până când acesta este complet silenţios (nu se aude niciun zgomot de la aparat). Aceasta poate să dureze între 15 şi 20 de secunde

2. Deschide uşa de serviciu şi scoate unitatea de preparare

3. Deschide capacul pâlniei pentru cafea premăcinată şi introdu coada de lingură în pâlnie. Dacă nu există o pâlnie pentru cafea premăcinată, introdu coada de lingură în pâlnia de cafea, din partea de jos

4. Mişcă coada de lingură în sus şi în jos până când cafeaua măcinată înfundată cade. Aceasta poate necesita o anumită forţă.

5. Îndepărtează şi curăţă toată cafeaua măcinată desprinsă cu un aspirator

6. Pune apoi capul de aspirare pe ieşirea pâlniei pentru cafea şi acoperă cu mâna pâlnia pentru cafea premăcinată. Sau invers, pune aspiratorul în partea de sus şi acoperă partea inferioară a pâlniei pentru cafea.

7. Ataşează la loc unitatea de preparare. Apoi, porneşte aparatul şi prepară un espresso.

8. După prepararea unui espresso, verifică dacă în pâlnie nu este cafea măcinată. Dacă operaţia nu are succes, repetă procedura de deblocare.

Nu turna şi nu vărsa apă în recipientul pentru cafea boabe, astfel încât pâlnia pentru cafea să nu se blocheze.