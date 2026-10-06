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Văd un cod de eroare pe espressorul Philips

Dacă pe espressorul Philips se afişează un cod de eroare cum ar fi 01, 03, 04, 05, 11, 14 sau 19, te rugăm să vezi mai jos cauzele şi soluţiile posibile. 

În cazul altor erori care nu sunt menţionate mai sus (cum ar fi eroarea 02, 10, 15, 22), aparatul va trebui reparat. Te rugăm să ne contactezi.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SM6585/00, SM6580/00, SM6580/20. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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