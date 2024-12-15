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Philips Airfryer nu funcţionează sau nu porneşte

Dacă aparatul Philips Airfryer nu porneşte deloc sau porneşte, dar nu funcţionează sau nu se încălzeşte, citeşte articolul nostru de mai jos pentru posibile cauze şi soluţii.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA565/02 , NA462/70 , CP0421/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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