Philips Airfryer nu funcţionează sau nu porneşte

Sertarul nu este închis complet

Unele modele Airfryer au o funcţie de detectare a tăvii. Această caracteristică opreşte încălzitorul şi ventilatorul atunci când scoţi tava aparatului Airfryer.

Asigură-te că ai introdus tava în Airfryer şi că sertarul este complet închis. În caz contrar, Airfryer nu porneşte.

Mecanismul de detectare a tăvii poate fi defect

Scoate tava din aparatul Airfryer şi verifică dacă există crăpături/deteriorări la componentele din plastic, în principal la marginile tăvii (consultă imaginea de mai jos). Dacă observi orice deteriorări sau fisuri, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.



Special pentru modelele HD9880/HD9875/HD9876, scoate tava aparatului Airfryer din sertar şi întoarce-o cu susul în jos. Modulul de detectare a tăvii este instalat în partea dreaptă, lângă nişa suportului mânerului de la coş (consultă imaginea de mai jos).



Pe o parte, vei observa un mic capac din plastic (consultă imaginea de mai jos). Dacă acesta lipseşte, detectarea tăvii nu va funcţiona. În acest caz, contactează-ne la www.philips.com/contact şi te vom ajuta cu plăcere.

Temperatura este setată la o valoare prea scăzută

Dacă setezi Airfryer să gătească la 40 °C (100 °F) sau mai puţin, poate părea că nu se încălzeşte (în special când temperatura din mediul înconjurător este similară cu aceasta).



Verifică temperatura setată pe Philips Airfryer şi măreşte-o, dacă este necesar.

Nu a fost setat niciun timp sau timpul de gătire este prea scurt (Airfryer analogic)

Roteşte temporizatorul analogic la timpul de preparare dorit (a se vedea videoclipul de mai jos). Dacă timpul de gătire dorit este mai mic de 10 minute, roteşte cronometrul la aprox. 15 minute, apoi roteşte-l înapoi la timpul de gătire mai scurt dorit.