Philips Airfryer nu funcţionează sau nu porneşte

Dacă aparatul Philips Airfryer nu porneşte deloc sau porneşte, dar nu funcţionează sau nu se încălzeşte, citeşte articolul nostru de mai jos pentru posibile cauze şi soluţii.
Asigură-te că ştecărul aparatului Airfryer este introdus corect în priză.
Dacă prea multe aparate sunt conectate la aceeaşi priză, este posibil ca Philips Airfryer să nu funcţioneze. Te rugăm să deconectezi celelalte aparate sau să foloseşti altă priză.
Pentru dispozitivele analogice, este posibil să meargă cronometrul, dar dispozitivul să nu încălzească. În acest caz, asigură-te că ştecărul aparatului Airfryer este introdus corect în priză.
Sertarul nu este închis complet Unele modele Airfryer au o funcţie de detectare a tăvii. Această caracteristică opreşte încălzitorul şi ventilatorul atunci când scoţi tava aparatului Airfryer. Asigură-te că ai introdus tava în Airfryer şi că sertarul este complet închis. În caz contrar, Airfryer nu porneşte.
Mecanismul de detectare a tăvii poate fi defect Scoate tava din aparatul Airfryer şi verifică dacă există crăpături/deteriorări la componentele din plastic, în principal la marginile tăvii (consultă imaginea de mai jos). Dacă observi orice deteriorări sau fisuri, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.
Special pentru modelele HD9880/HD9875/HD9876, scoate tava aparatului Airfryer din sertar şi întoarce-o cu susul în jos. Modulul de detectare a tăvii este instalat în partea dreaptă, lângă nişa suportului mânerului de la coş (consultă imaginea de mai jos).
Pe o parte, vei observa un mic capac din plastic (consultă imaginea de mai jos). Dacă acesta lipseşte, detectarea tăvii nu va funcţiona. În acest caz, contactează-ne la www.philips.com/contact şi te vom ajuta cu plăcere.
Temperatura este setată la o valoare prea scăzută Dacă setezi Airfryer să gătească la 40 °C (100 °F) sau mai puţin, poate părea că nu se încălzeşte (în special când temperatura din mediul înconjurător este similară cu aceasta).
Verifică temperatura setată pe Philips Airfryer şi măreşte-o, dacă este necesar.
Nu a fost setat niciun timp sau timpul de gătire este prea scurt (Airfryer analogic)
Roteşte temporizatorul analogic la timpul de preparare dorit (a se vedea videoclipul de mai jos). Dacă timpul de gătire dorit este mai mic de 10 minute, roteşte cronometrul la aprox. 15 minute, apoi roteşte-l înapoi la timpul de gătire mai scurt dorit.
Informaţiile de mai jos se aplică numai modelelor NA55x.
Când utilizezi funcţia de abur a aparatului tău Airfryer NA55x şi rezervorul de apă nu este aşezat corect sau nu există apă în el, aparatul va detecta aceste lucru, iar pictograma (consultă imaginea de mai jos) va începe să lumineze intermitent. Asigură-te că există suficientă apă în rezervor şi împinge rezervorul în poziţie. Apoi apasă butonul start/pauză pentru a începe să găteşti, iar pictograma va dispărea.
Dacă soluţiile anterioare nu rezolvă problema, este posibil ca elementul de încălzire al aparatului Philips Airfryer să fie defect. În acest caz, te rugăm să ne contactezi pentru a primi asistenţă suplimentară.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:NA565/02 , NA462/70 , CP0421/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›