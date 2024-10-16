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Cartofii prăjiţi de casă preparaţi în Philips Airfryer nu sunt cum mă aşteptam

În cazul în care cartofii prăjiţi de casă preparaţi în Philips Airfryer nu sunt cum te aştepţi, este posibil să existe o soluţie simplă. Consultă paşii de mai jos pentru a afla cum să o rezolvi.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA565/02 , NA130/00 , NA462/70 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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