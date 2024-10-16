Cartofii prăjiţi de casă preparaţi în Philips Airfryer nu sunt cum mă aşteptam

Când prepari cartofi prăjiţi sau orice altă mâncare voluminoasă, îţi recomandăm să utilizezi coşul mai mare (partea dreaptă). Acest coş are o suprafaţă mai mare, permiţând distribuirea mai uniformă a ingredientelor. Acest lucru are ca rezultat o distribuţie mai echilibrată a căldurii şi a fluxului de aer în toate ingredientele, ceea ce are duce la o gătire mai bună.

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