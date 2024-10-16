Cartofii prăjiţi de casă preparaţi în Philips Airfryer nu sunt cum mă aşteptam
În cazul în care cartofii prăjiţi de casă preparaţi în Philips Airfryer nu sunt cum te aştepţi, este posibil să existe o soluţie simplă. Consultă paşii de mai jos pentru a afla cum să o rezolvi.
Alege un tip de cartofi potrivit pentru prăjire
Pentru un rezultat uniform, se recomandă umplerea coşului aparatului Airfryer doar la jumătate din capacitatea totală.
Cartofii mai mari pot deveni mai puţin crocanţi decât cartofii mai mici
În timpul procesului de prăjire în aer fierbinte, agită coşul aparatului de 2-3 ori
Philips Airfryer utilizează tehnologia Rapid Air, care face ca procesul de prăjire să fie diferit de prăjirea în baie de ulei. Urmează paşii de mai jos pentru a prepara cartofi prăjiţi de casă cu Airfryer:
Curăţă cartofii şi taie-i pai.
Lasă cartofii pai la înmuiat într-un castron timp de cel puţin 30 de minute, scoate-i şi usucă-i cu hârtie de bucătărie.
Toarnă o jumătate de lingură de ulei de măsline într-un castron, pune cartofii pai în castron şi amestecă până când sunt acoperiţi cu ulei.
Scoate cartofii pai din castron cu degetele sau cu o ustensilă de bucătărie, astfel încât excesul de ulei să rămână în castron. Pune cartofii pai în coşul Airfryer.
Prăjeşte 300-800 g de cartofi pai la 180 °C timp de 18-25 de minute şi agită coşul de 2-3 ori în timpul procesului de prăjire cu aer fierbinte.
Când prepari cartofi prăjiţi sau orice altă mâncare voluminoasă, îţi recomandăm să utilizezi coşul mai mare (partea dreaptă). Acest coş are o suprafaţă mai mare, permiţând distribuirea mai uniformă a ingredientelor. Acest lucru are ca rezultat o distribuţie mai echilibrată a căldurii şi a fluxului de aer în toate ingredientele, ceea ce are duce la o gătire mai bună. Au rezolvat cele de mai sus problema? Dacă nu, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:NA565/02 , NA130/00 , NA462/70 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›