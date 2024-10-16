Stratul de acoperire al tăvii sau coşului Philips Airfryer se decojeşte

Pot apărea unele pete în interiorul tăvii sau coşului Philips Airfryer din cauza zgârierii sau atingerii accidentale a stratului de acoperire (de ex., în timpul curăţării cu ustensile de curăţare dure şi/sau în timpul introducerii coşului). Acest lucru nu este periculos, deoarece toate materialele utilizate în aparatul Philips Airfryer sunt sigure pentru produsele alimentare.



Notă: Evită să cureţi Airfryer cu ustensile de curăţare dure (de ex., bureţi de sârmă, perii dure) şi introdu coşul cu grijă.