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Stratul de acoperire al tăvii sau coşului Philips Airfryer se decojeşte

Dacă observi că stratul de acoperire al aparatului Philips Airfryer se decojeşte, poate exista un motiv. Te rugăm să citeşti cu atenţie următoarele rânduri pentru a rezolva această problemă.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA565/02 , NA130/00 , NA462/70 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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