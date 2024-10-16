Stratul de acoperire al tăvii sau coşului Philips Airfryer se decojeşte
Dacă observi că stratul de acoperire al aparatului Philips Airfryer se decojeşte, poate exista un motiv. Te rugăm să citeşti cu atenţie următoarele rânduri pentru a rezolva această problemă.
Pot apărea unele pete în interiorul tăvii sau coşului Philips Airfryer din cauza zgârierii sau atingerii accidentale a stratului de acoperire (de ex., în timpul curăţării cu ustensile de curăţare dure şi/sau în timpul introducerii coşului). Acest lucru nu este periculos, deoarece toate materialele utilizate în aparatul Philips Airfryer sunt sigure pentru produsele alimentare.
Notă: Evită să cureţi Airfryer cu ustensile de curăţare dure (de ex., bureţi de sârmă, perii dure) şi introdu coşul cu grijă.
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