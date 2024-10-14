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Mâncarea din Philips Airfryer nu este crocantă sau cum mă aşteptam

Dacă alimentele sau gustările preparate în Philips Airfryer nu sunt suficient de crocante, urmează paşii de mai jos pentru a afla cum să rezolvi simplu problema.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA565/02 , NA462/70 , CP0421/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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