Asistenţă Philips Mâncarea din Philips Airfryer nu este crocantă sau cum mă aşteptam

Dacă alimentele sau gustările preparate în Philips Airfryer nu sunt suficient de crocante, urmează paşii de mai jos pentru a afla cum să rezolvi simplu problema.

Prea multe gustări sau produse gătite în acelaşi timp Evită prepararea unui număr mare de gustări sau a prea multe alimente odată. Porţiile mai mici sunt preparate mai uniform.



O modalitate bună de a sigura acest lucru este să pui un singur strat de gustări în coşul Philips Airfryer. Cartofii prăjiţi de casă nu sunt preparaţi corect Foloseşte cartofi proaspeţi, uşor făinoşi, potriviţi pentru prăjire. Dacă trebuie să depozitezi cartofii, nu îi depozita într-un mediu rece (de exemplu, la frigider).



Dacă prepari cartofi prăjiţi de casă în Airfryer, urmează aceşti paşi: Curăţă cartofii şi taie-i pai. Lasă cartofii pai la înmuiat într-un castron cu apă timp de cel puţin 30 de minute, scoate-i şi usucă-i cu hârtie de bucătărie. Toarnă o jumătate de lingură de ulei de măsline într-un castron, pune cartofii pai în castron şi amestecă până când sunt acoperiţi cu ulei. Scoate cartofii pai din castron cu degetele sau cu o ustensilă de bucătărie, astfel încât excesul de ulei să rămână în castron. Pune cartofii tăiaţi în coş. Prăjeşte cartofii pai la 180 °C (350 °F) şi agită coşul la jumătatea timpului de prăjire cu aer fierbinte. Agită de 2-3 ori în timpul procesului de prăjire cu aer fierbinte pentru un rezultat mai uniform. Vizionează şi videoclipul nostru de mai jos:

S-au folosit alimente, gustări sau cartofi care nu sunt gata de pus la cuptor Pentru rezultate optime cu Philips Airfryer, ar trebui să foloseşti produse gata de pus la cuptor. Gustările gata de pus la cuptor se rumenesc bine şi devin crocante atunci când sunt preparate în Airfryer. Temperatura setată nu este corectă Alege temperatura potrivită: Majoritatea gustărilor trebuie preparate la 200 ˚C (400 ºF), cu excepţia gustărilor pe bază de foietaj. Gustările pe bază de foietaj trebuie gătite la 180 ˚C (350 ºF). Timpul de preparare ales nu este corect Pentru a fi gătite complet, majoritatea gustărilor au nevoie de timpul de preparare indicat pentru cuptor. Timpul de preparare pentru friteuza convenţională este mai scurt şi nu va duce la un rezultat bine gătit. Consultă tabelul de alimente din manualul de utilizare al aparatului Airfryer sau aplicaţia HomeID pentru duratele de preparare recomandate pentru fiecare ingredient. Lasă câteva minute în plus dacă alimentele nu sunt suficient de crocante (dar ai grijă să nu arzi alimentele). Te rugăm să reţii:

· Agită coşul Philips Airfryer la jumătatea procesului de preparare dacă ingredientele se ating între ele.

· Agită coşul de 2-3 ori dacă prepari cantităţi mai mari de alimente, pentru un rezultat mai uniform.

· Asigură-te că amesteci bine alimentele în timpul agitării – straturile inferioare trebuie să vină deasupra şi invers – astfel încât să obţii rezultate uniforme.

Urmăreşte şi videoclipul nostru de mai jos: Uleiul sau grăsimea nu au fost folosite corect Când prepari mâncăruri de cartofi de casă, gustări pane sau preparate din carne, aplică puţin ulei pentru a obţine rezultate crocante.

De asemenea, foloseşte varietăţi de gustări cu conţinut redus de grăsimi, când este posibil. Va fi dificil să obţii un rezultat crocant cu gustări care au un conţinut ridicat de grăsimi.



Pentru a afla cum să utilizezi corect uleiul în Airfryer, urmează aceste sfaturi: Usucă în mod corespunzător suprafaţa alimentelor înainte de a adăuga ulei.

Nu folosi prea mult ulei, deoarece vor rezulta alimente care sunt mai puţin crocante şi care îngraşă mai mult.

Carnea poate fi unsă puţin cu ulei sau marinată pentru a obţine cele mai crocante rezultate. Numai pentru modelele cu coş dublu (NA350, NA351 şi NA352) Când prepari cartofi prăjiţi sau orice altă mâncare voluminoasă, îţi recomandăm să utilizezi coşul mai mare (partea dreaptă). Acest coş are o suprafaţă mai mare, permiţând distribuirea mai uniformă a ingredientelor. Acest lucru are ca rezultat o distribuţie mai echilibrată a căldurii şi a fluxului de aer în toate ingredientele, ceea ce are duce la o gătire mai bună.

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