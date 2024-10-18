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Nu obţin rezultatele aşteptate cu Philips Lumea

Dacă nu eşti mulţumită de rezultatele obţinute după îndepărtarea părului cu Philips Lumea, urmează aceste recomandări: 

  • Verifică dacă Philips Lumea este potrivit pentru tine
  • Respectă programul de tratament
  • Îndepărtează părul înainte de fiecare tratament
  • Foloseşte setările corecte ale intensităţii luminoase
  • Asigură o acoperire uniformă la efectuarea tratamentului
  • Asigură-te că dispozitivul Lumea este curat
  • Depozitează dispozitivul Lumea într-un loc uscat 

Citeşte în continuare pentru a afla mai multe detalii. 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: BRI930/00, BRI938/00, BRI984/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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