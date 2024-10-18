Nu obţin rezultatele aşteptate cu Philips Lumea

Philips Lumea nu este adecvat pentru toată lumea. Consultă tabelele cu tonalităţi ale pielii şi culori ale părului, din manualul de utilizare (care este disponibil şi online), şi citeşte cu atenţie instrucţiunile importante privind siguranţa pentru a afla dacă aparatul Lumea este potrivit pentru tine.

Culori neadecvate ale părului de pe corp: tratamentul cu aparatul Lumea nu este eficient dacă ai părul blond-deschis, gri, roşu sau alb, deoarece firele de păr cu aceste culori nu absorb suficientă lumină.

Tonuri neadecvate ale pielii: nu poţi utiliza aparatul Lumea dacă pielea ta are o tonalitate maro-închis până la o culoare închisă, deoarece aceste tonuri ale pielii absorb lumina mai uşor, ceea ce poate duce la durere, înroşirea pielii sau arsuri.

Notă: culoarea părului şi tonul pielii pot varia pe suprafaţa corpului. În timp ce o zonă a corpului poate fi neadecvată pentru a fi tratată cu aparatul Lumea, o altă zonă poate fi adecvată având un alt ton al pielii sau o altă culoare a părului de pe corp.