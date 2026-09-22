ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Pagina principală de asistenţă

Asistenţă Philips

Aspiratorul Philips AquaTrio are o putere de aspirare scăzută

În funcţie de modelul tău Philips AquaTrio, află mai jos ce întreţinere este necesară pentru a asigura o performanţă de lungă durată şi o putere de aspirare corespunzătoare:

Modelele AquaTrio

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

Întrebări frecvente

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm

Cauţi altceva?

Descoperă toate opţiunile de asistenţă Philips

Pagina principală de asistenţă