Aspiratorul Philips AquaTrio are o putere de aspirare scăzută

Dacă puterea de aspirare a aspiratorului Philips AquaTrio seria 9000 nu corespunde aşteptărilor, pot exista mai multe motive:



Configuraţia exclusiv aspirator

Filtrul este murdar

Dacă filtrul aspiratorului Philips AquaTrio seria 9000 este murdar, aceasta poate afecta performanţa dispozitivului. Filtrul trebuie curăţat cel puţin o dată pe lună dacă foloseşti aparatul în mod regulat.



Când filtrul trebuie curăţat, pe afişaj apare pictograma „curăţare filtru” (vezi imaginea a).

​​​​​​

Pentru performanţe optime, te rugăm să urmezi paşii de mai jos pentru a curăţa filtrul:

1. Scoate carcasa filtrului din compartimentul pentru praf (vezi imaginea b1).

2. Apasă butonul de eliberare pentru a deschide carcasa filtrului şi scoate filtrul din burete (vezi imaginea b2).

3. Scutură filtrul din burete deasupra coşului de gunoi pentru a îndepărta stratul de murdărie de pe acesta. Apoi, clăteşte filtrul din burete sub jet de apă şi stoarce-l pentru a îndepărta apa (vezi imaginea b3)

Notă: Asigură-te că nu uzi carcasa filtrului în timpul curăţării.

4. Scutură carcasa filtrului şi capacul deasupra coşului de gunoi pentru a îndepărta praful şi curăţă carcasa filtrului cu o cârpă umedă (vezi imaginea b4)

Notă: Nu curăţa materialul alb al carcasei filtrului cu un aspirator, o perie, apă sau vreun agent de curăţare. Aceasta va deteriora materialul.

5. Lasă filtrul din burete să se usuce şi asigură-te că este complet uscat înainte de a-l pune înapoi în carcasa filtrului. Închide carcasa filtrului şi pune carcasa filtrului cu filtrul din burete înapoi în compartimentul pentru praf, apoi reconectează aspiratorul portabil 3 în 1 la compartimentul pentru praf (vezi imaginea b5)

Notă: Asigură-te că materialul alb al capacului carcasei filtrului este orientat în sus şi nu reconecta aspiratorul portabil 3 în 1 la compartimentul pentru praf fără carcasa filtrului cu filtrul din burete.



Compartimentul pentru praf este plin

În cazul în care compartimentul pentru praf este plin, performanţa aspiratorului Philips AquaTrio seria 9000 poate scădea. Goleşte în mod regulat compartimentul pentru praf şi asigură-te că murdăria nu depăşeşte niciodată indicaţia „Max”. Aceasta previne înfundarea accelerată a filtrului (vezi imaginea c1).



Pentru performanţe optime, urmează paşii de mai jos:

1. Apasă butonul pentru a elibera aspiratorul portabil 3 în 1 de pe compartimentul pentru praf (vezi imaginea c2).

2. Trage carcasa filtrului de pe compartimentul pentru praf (vezi imaginea c3).

3. Goleşte compartimentul pentru praf în coşul de gunoi (vezi imaginea c4).

4. Pune carcasa filtrului înapoi pe compartimentul pentru praf (vezi imaginea c5).

5. Ataşează aspiratorul portabil 3 în 1 la compartimentul pentru praf. Asigură-te că ai conectat mai întâi partea din spate, apoi conectează partea frontală astfel încât să se blocheze în poziţie cu un clic (vezi imaginea c6).



Compartimentul pentru praf este murdar

În cazul în care compartimentul pentru praf este murdar, performanţa aspiratorului Philips AquaTrio seria 9000 poate scădea. Pentru performanţe optime, curăţă compartimentul pentru praf şi filtrul ciclonic de fiecare dată când îl goleşti şi urmează paşii de mai jos sau vizionează videoclipul:

1. Îndepărtează carcasa filtrului, inclusiv filtrul din burete (vezi imaginea d1).

2. Goleşte compartimentul pentru praf în coşul de gunoi (vezi imaginea d2).

3. Clăteşte interiorul compartimentului pentru praf şi filtrul ciclonic sub jet de apă (vezi imaginea d3).

Notă: Te rugăm să nu cureţi compartimentul pentru praf în maşina de spălat vase şi să te asiguri că conectorii electronici sunt complet uscaţi înainte de a utiliza din nou dispozitivul 4. Lasă compartimentul pentru praf şi filtrul ciclonic să se usuce complet (vezi imaginea d4).

5. Reataşează carcasa filtrului cu filtrul din burete când compartimentul pentru praf este complet uscat (vezi imaginea d5).

6. Reconectează aspiratorul portabil 3 în 1 înapoi la compartimentul pentru praf (vezi imaginea d6).

Notă: Nu reconecta aspiratorul portabil 3 în 1 la compartimentul pentru praf fără suportul filtrului cu filtrul din burete.



Carcasa filtrului nu este ataşată corect la compartimentul pentru praf

Dacă unele piese ale compartimentului pentru praf nu sunt ataşate corespunzător la aspiratorul portabil 3 în 1, aceasta poate cauza o reducere a puterii de aspirare. Asigură-te că ataşezi corect carcasa filtrului la compartimentul pentru praf.



Compartimentul pentru praf nu este ataşat corect la aparat

În cazul în care compartimentul pentru praf nu este ataşat corect la aspiratorul portabil 3 în 1, aceasta poate cauza o reducere a puterii de aspirare. Asigură-te că ataşezi compartimentul pentru praf la aparat.



Unele componente ale configuraţiei exclusiv aspirator sunt înfundate sau blocate

Furtunul, tubul, capul de aspirare sau filtrul ciclonic ale aspiratorului Philips seria 9000 se pot înfunda sau bloca. Puterea de aspirare poate fi afectată de aceasta. Este posibil ca aparatul să nu poată aspira murdăria conform aşteptărilor, deoarece aerul nu mai poate circula atât de uşor pe cât ar trebui.



Pentru performanţe optime, te rugăm să verifici următoarele componente:

-Filtrul ciclonic: filtrul ciclonic se găseşte în compartimentul pentru praf. Îndepărtează murdăria sau părul care se lipeşte de filtrul ciclonic sau în jurul acestuia.

-Capul de aspirare: peria rotativă poate fi înfundată cu păr sau murdărie: Opreşte aparatul şi îndepărtează părul sau firele încurcate de pe perie glisând peria rotativă în jos cu o mână.

Sfat: Poţi şi să introduci o lamă a unei foarfeci prin canelura de pe peria rotativă pentru a tăia părul şi firele care s-au încurcat în jurul acesteia.

-Canalul de aspirare din spatele periei rotative din capul de aspirare este înfundat: scoate peria rotativă, verifică dacă nu sunt obstacole în canalul de aspirare şi îndepărtează-le.





Dacă soluţiile de mai sus nu te-au ajutat să rezolvi problema, te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.