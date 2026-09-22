Aspiratorul Philips AquaTrio are o putere de aspirare scăzută

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În funcţie de modelul tău Philips AquaTrio, află mai jos ce întreţinere este necesară pentru a asigura o performanţă de lungă durată şi o putere de aspirare corespunzătoare:
Dacă puterea de aspirare a aspiratorului tău fără fir Philips AquaTrio seria 7000 umed şi uscat nu este atât de bună pe cât era de aşteptat, pot exista mai multe motive.
Piesele din configuraţia aspirator şi mop sunt înfundate sau blocate.
Blocajele pot fi depistate uneori deoarece există mai multă apă pe podea decât de obicei sau atunci când particulele de murdărie mai mari nu mai sunt aspirate şi cad înapoi pe podea.
1. Corpul principal este poluat sau blocat.
Verifică dacă oricare dintre aceste componente este blocată prin oprirea mai întâi a aparatului şi scoaterea rezervorului de apă murdară. Apoi îndepărtează blocajul mişcând peria de curăţare în sus şi în jos în canalul de aspiraţie al corpului principal (consultă imaginea A).
2. Există un blocaj în capul de aspirare AquaSpin.
Scoate periile din capul de aspirare şi mişcă peria de curăţare în sus şi în jos în canalul de aspirare al capului de aspirare AquaSpin (consultă imaginea B).
3. Periile din microfibră ale capului de aspirare AquaSpin sunt înfundate cu păr sau murdărie.
Opreşte aparatul şi scoate periile din microfibră rotindu-le în sens antiorar. Poţi folosi mânerul periei de curăţare pentru a debloca periile din microfibră. Îndepărtează firele de păr încurcate şi murdăria cu degetele sau introdu o lamă a unei foarfeci prin canelura de pe peria rotativă pentru a tăia părul şi firele care s-au încurcat în jurul acesteia (consultă imaginea C).
4. Benzile de umezire ale capului de aspirare AquaSpin sunt înfundate.
Urmează paşii pentru a elimina blocajul benzilor de umezire ale capului de aspirare AquaSpin (consultă imaginea D):
Dacă puterea de aspirare a aspiratorului Philips AquaTrio seria 9000 nu corespunde aşteptărilor, pot exista mai multe motive:
Configuraţia exclusiv aspirator
Filtrul este murdar
Dacă filtrul aspiratorului Philips AquaTrio seria 9000 este murdar, aceasta poate afecta performanţa dispozitivului. Filtrul trebuie curăţat cel puţin o dată pe lună dacă foloseşti aparatul în mod regulat.
Când filtrul trebuie curăţat, pe afişaj apare pictograma „curăţare filtru” (vezi imaginea a).
Pentru performanţe optime, te rugăm să urmezi paşii de mai jos pentru a curăţa filtrul:
1. Scoate carcasa filtrului din compartimentul pentru praf (vezi imaginea b1).
2. Apasă butonul de eliberare pentru a deschide carcasa filtrului şi scoate filtrul din burete (vezi imaginea b2).
3. Scutură filtrul din burete deasupra coşului de gunoi pentru a îndepărta stratul de murdărie de pe acesta. Apoi, clăteşte filtrul din burete sub jet de apă şi stoarce-l pentru a îndepărta apa (vezi imaginea b3)
Notă: Asigură-te că nu uzi carcasa filtrului în timpul curăţării.
4. Scutură carcasa filtrului şi capacul deasupra coşului de gunoi pentru a îndepărta praful şi curăţă carcasa filtrului cu o cârpă umedă (vezi imaginea b4)
Notă: Nu curăţa materialul alb al carcasei filtrului cu un aspirator, o perie, apă sau vreun agent de curăţare. Aceasta va deteriora materialul.
5. Lasă filtrul din burete să se usuce şi asigură-te că este complet uscat înainte de a-l pune înapoi în carcasa filtrului. Închide carcasa filtrului şi pune carcasa filtrului cu filtrul din burete înapoi în compartimentul pentru praf, apoi reconectează aspiratorul portabil 3 în 1 la compartimentul pentru praf (vezi imaginea b5)
Notă: Asigură-te că materialul alb al capacului carcasei filtrului este orientat în sus şi nu reconecta aspiratorul portabil 3 în 1 la compartimentul pentru praf fără carcasa filtrului cu filtrul din burete.
Compartimentul pentru praf este plin
În cazul în care compartimentul pentru praf este plin, performanţa aspiratorului Philips AquaTrio seria 9000 poate scădea. Goleşte în mod regulat compartimentul pentru praf şi asigură-te că murdăria nu depăşeşte niciodată indicaţia „Max”. Aceasta previne înfundarea accelerată a filtrului (vezi imaginea c1).
Pentru performanţe optime, urmează paşii de mai jos:
1. Apasă butonul pentru a elibera aspiratorul portabil 3 în 1 de pe compartimentul pentru praf (vezi imaginea c2).
2. Trage carcasa filtrului de pe compartimentul pentru praf (vezi imaginea c3).
3. Goleşte compartimentul pentru praf în coşul de gunoi (vezi imaginea c4).
4. Pune carcasa filtrului înapoi pe compartimentul pentru praf (vezi imaginea c5).
5. Ataşează aspiratorul portabil 3 în 1 la compartimentul pentru praf. Asigură-te că ai conectat mai întâi partea din spate, apoi conectează partea frontală astfel încât să se blocheze în poziţie cu un clic (vezi imaginea c6).
Compartimentul pentru praf este murdar
În cazul în care compartimentul pentru praf este murdar, performanţa aspiratorului Philips AquaTrio seria 9000 poate scădea. Pentru performanţe optime, curăţă compartimentul pentru praf şi filtrul ciclonic de fiecare dată când îl goleşti şi urmează paşii de mai jos sau vizionează videoclipul:
1. Îndepărtează carcasa filtrului, inclusiv filtrul din burete (vezi imaginea d1).
2. Goleşte compartimentul pentru praf în coşul de gunoi (vezi imaginea d2).
3. Clăteşte interiorul compartimentului pentru praf şi filtrul ciclonic sub jet de apă (vezi imaginea d3).
Notă: Te rugăm să nu cureţi compartimentul pentru praf în maşina de spălat vase şi să te asiguri că conectorii electronici sunt complet uscaţi înainte de a utiliza din nou dispozitivul 4. Lasă compartimentul pentru praf şi filtrul ciclonic să se usuce complet (vezi imaginea d4).
5. Reataşează carcasa filtrului cu filtrul din burete când compartimentul pentru praf este complet uscat (vezi imaginea d5).
6. Reconectează aspiratorul portabil 3 în 1 înapoi la compartimentul pentru praf (vezi imaginea d6).
Notă: Nu reconecta aspiratorul portabil 3 în 1 la compartimentul pentru praf fără suportul filtrului cu filtrul din burete.
Carcasa filtrului nu este ataşată corect la compartimentul pentru praf
Dacă unele piese ale compartimentului pentru praf nu sunt ataşate corespunzător la aspiratorul portabil 3 în 1, aceasta poate cauza o reducere a puterii de aspirare. Asigură-te că ataşezi corect carcasa filtrului la compartimentul pentru praf.
Compartimentul pentru praf nu este ataşat corect la aparat
În cazul în care compartimentul pentru praf nu este ataşat corect la aspiratorul portabil 3 în 1, aceasta poate cauza o reducere a puterii de aspirare. Asigură-te că ataşezi compartimentul pentru praf la aparat.
Unele componente ale configuraţiei exclusiv aspirator sunt înfundate sau blocate
Furtunul, tubul, capul de aspirare sau filtrul ciclonic ale aspiratorului Philips seria 9000 se pot înfunda sau bloca. Puterea de aspirare poate fi afectată de aceasta. Este posibil ca aparatul să nu poată aspira murdăria conform aşteptărilor, deoarece aerul nu mai poate circula atât de uşor pe cât ar trebui.
Pentru performanţe optime, te rugăm să verifici următoarele componente:
-Filtrul ciclonic: filtrul ciclonic se găseşte în compartimentul pentru praf. Îndepărtează murdăria sau părul care se lipeşte de filtrul ciclonic sau în jurul acestuia.
-Capul de aspirare: peria rotativă poate fi înfundată cu păr sau murdărie: Opreşte aparatul şi îndepărtează părul sau firele încurcate de pe perie glisând peria rotativă în jos cu o mână.
Sfat: Poţi şi să introduci o lamă a unei foarfeci prin canelura de pe peria rotativă pentru a tăia părul şi firele care s-au încurcat în jurul acesteia.
-Canalul de aspirare din spatele periei rotative din capul de aspirare este înfundat: scoate peria rotativă, verifică dacă nu sunt obstacole în canalul de aspirare şi îndepărtează-le.
Dacă soluţiile de mai sus nu te-au ajutat să rezolvi problema, te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.
Unele componente ale configuraţiei aspirator şi mop sunt înfundate sau blocate
Furtunul flexibil sau canalul de apă al aspiratorului şi mopului AquaTrio seria 9000 se pot înfunda în timpul utilizării. Periile din microfibră ale capului de aspirare AquaSpin pot fi, de asemenea, blocate de fire de păr încurcate. Este posibil ca dispozitivul să nu poată curăţa pardoseala conform aşteptărilor.
Pentru performanţe optime, te rugăm să verifici următoarele componente:
1. Canalul de apă al modulului umed şi/sau capul de aspirare AquaSpin este poluat sau blocat. Verifică dacă oricare dintre aceste piese este blocată prin detaşarea capului de aspirare AquaSpin. Scoate şi curăţă componentele pentru a elibera blocajul glisând peria de curăţare prin canalul de aspirare, din ambele deschideri (vezi imaginea e).
2. Capul de aspirare AquaSpin: Periile din microfibră sunt înfundate cu păr sau murdărie. Opreşte aparatul şi scoate periile din microfibră rotindu-le în sens antiorar. Poţi folosi mânerul periei de curăţare pentru a debloca periile din microfibră. Îndepărtează firele de păr încurcate şi murdăria cu degetele sau introdu o lamă a unei foarfeci prin canelura de pe peria rotativă pentru a tăia părul şi firele care s-au încurcat în jurul acesteia.
3. Rezervorul de apă murdară: Plasa din rezervorul de apă murdară nu era suficient de uscată înainte de a fi utilizată din nou. Te rugăm să cureţi şi să usuci rezervorul de apă murdară înainte de a-l utiliza din nou.
De asemenea, se poate întâmpla ca rezervorul de apă murdară să nu fie poziţionat corect. Aşază corect rezervorul de apă murdară în aparat până când auzi un „clic”.
Dacă soluţiile de mai sus nu au ajutat la rezolvarea problemei, te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.
Dacă performanţa aspiratorului Philips AquaTrio Pro a scăzut, aceasta poate avea mai multe cauze. Află mai jos cum poţi rezolva problema uşor de unul singur.
Aparatul nu a fost spălat
Îţi recomandăm să speli Philips AquaTrio Pro după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea murdăriei şi dezvoltarea bacteriilor în interior. Dacă nu speli aparatul după fiecare utilizare, acest lucru poate cauza un miros neplăcut (vezi imaginea a).
Interiorul capului de ştergere este prea murdar
Poţi curăţa interiorul şi capacul capului de ştergere cu o cârpă umedă (vezi imaginea b).
Periile de ştergere sunt prea murdare
Periile de ştergere sunt curăţate când speli AquaTrio Pro după utilizare. Dacă periile sunt încă murdare după spălare, le poţi scoate din capul de ştergere şi le poţi curăţa cu apă caldă sau rece de la robinet. Urmează paşii de mai jos pentru a curăţa periile de ştergere:
1. Ridică periile de ştergere din capul de ştergere cu ajutorul mânerelor lor verzi.
2. Curăţă periile de ştergere clătindu-le la robinet. Dacă doreşti, poţi folosi un detergent lichid de uz casnic sau puţin detergent lichid de vase.
3. Pune periile de ştergere pe carcasa lor curată pentru a se usca.
4. Pune periile la loc. Asigură-te că periile de ştergere sunt uscate atunci când sunt introduse în aparat. Dacă nu sunt uscate, sistemul de protecţie activă poate fi activat la pornirea aparatului, deoarece periile întâmpină o rezistenţă prea mare din cauza faptului că sunt încă prea ude.
Notă: Periile de ştergere nu pot fi spălate la maşină.
Dacă soluţiile de mai sus nu te-au ajutat să rezolvi problema, te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.
Dacă performanţa aspiratorului Philips AquaTrio a scăzut, citeşte în continuare pentru a găsi soluţii.
Sistemul de protecţie activă este activat
Acest lucru se va întâmpla atunci când:
• Aparatul a aspirat alt obiect decât murdărie sau lichid
• Periile de ştergere sunt prea ude
• Periile au întâmpinat o rezistenţă prea mare (prin deplasarea pe un covor)
Soluţie în cazul în care sistemul de protecţie activă a fost activat:
1. Eliberează butonul de pornire pentru a opri aparatul. Aşază aparatul vertical în poziţia de depozitare („clic”) şi scoate ştecherul din priza de perete. Dacă obiectul aspirat este cablul altui aparat, scoate şi acest aparat din priză.
2. Deschide capacul capului de ştergere, scoate capacul periilor de ştergere şi îndepărtează obiectul. Dacă nu găseşti obiectul, scoate periile de ştergere.
3. Dacă sistemul de protecţie activă a fost activat deoarece periile de ştergere sunt prea ude, scoate periile de ştergere şi stoarce-le deasupra chiuvetei. Aşază periile de ştergere uscate înapoi în aparat.
4. Aşază capacul periilor de ştergere şi închide capacul capului de ştergere. Apasă capacul capului de ştergere pentru a-l bloca („clic”). Notă: Asigură-te că închizi corect capacul capului de ştergere, deoarece, în caz contrar, aparatul nu este resetat.
Capacul capului de ştergere nu este închis corect
Asigură-te că periile de ştergere ale aspiratorului Philips AquaTrio şi capacul periilor de ştergere sunt asamblate corect. Închide corect capacul capului de ştergere. Asigură-te că apeşi capacul până când se blochează cu un „clic”.
Interiorul capului de ştergere este prea murdar
Curăţă periile de ştergere clătindu-le sub jet de apă. Dacă doreşti, poţi folosi o soluţie lichidă de curăţat de uz casnic sau puţin detergent lichid pentru a curăţa periile de ştergere. Curăţă interiorul şi capacul capului de ştergere cu o cârpă umedă.
Periile de ştergere nu sunt montate
Aşază periile de ştergere în capul de ştergere al aspiratorului.
Dacă soluţiile de mai sus nu te-au ajutat să rezolvi problema, te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
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