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Aspiratorul Philips AquaTrio lasă urme de apă pe pardoseală

Dacă aspiratorul Philips AquaTrio lasă urme de apă pe pardoseală, pot exista mai multe cauze. Consultă imaginea pentru a vedea modelul pe care îl ai şi găseşte informaţii mai jos.

Aspiratorul Philips AquaTrio lasă urme de apă pe pardoseală

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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