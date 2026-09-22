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Dacă aspiratorul Philips AquaTrio lasă urme de apă pe pardoseală, pot exista mai multe cauze. Consultă imaginea pentru a vedea modelul pe care îl ai şi găseşte informaţii mai jos.
S-au efectuat întoarceri bruşte cu aspiratorul AquaTrio umed şi uscat.
Pentru a preveni urmele de apă de pe podea, încearcă să efectuezi întoarceri mai largi cu aparatul şi să eviţi deplasarea laterală. Dacă observi în continuare urme de apă pe podea şi vrei să le elimini, poţi folosi butoanele „+plus” şi „-minus” (consultă imaginea de mai jos) pentru a activa modul de absorbţie a apei.
AquaTrio a fost trecut peste un prag, covor sau scări în timp ce era pornit.
Se recomandă activarea modului de absorbţie a apei atunci când ridici aparatul peste un prag, covor sau scări. Acest lucru va împiedica scurgerea apei murdare din capul de aspirare AquaSpin.
AquaTrio a fost ridicat de pe podea imediat după oprire.
Aparatul poate lăsa o pată mică de apă pe podea atunci când îl opreşti. Poţi reduce dimensiunea petei de apă activând modul de absorbţie a apei înainte de a opri AquaTrio seria 7000. Mişcă aparatul înainte şi înapoi de câteva ori cu modul de absorbţie a apei activat. Dacă este necesar, poţi şterge ultimele picături cu o cârpă.
Notă: Când foloseşti modul de absorbţie a apei, nu mai iese apă din aparat, iar puterea de aspirare creşte. După 45 de secunde, dacă nu iei nicio măsură, aparatul revine automat la modul de aspirare umedă normală.
Roţile aparatului AquaTrio seria 7000 sunt blocate.
Poţi verifica starea roţilor în mod regulat şi poţi îndepărta murdăria care blochează roţile.
Urmăreşte videoclipul de mai jos pentru instrucţiuni pas cu pas.
Aceste soluţii nu au rezolvat problema? Te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.
Configuraţia aspirator şi mop AquaTrio a fost întoarsă brusc sau aparatul a fost deplasat în lateral (glisat pe podea de la stânga la dreapta)
Pentru a preveni urmele de apă pe pardoseală, încearcă să nu întorci brusc AquaTrio seria 9000 şi evită deplasarea aparatului în lateral. Dacă vezi în continuare urme de apă pe pardoseală şi vrei să le elimini, poţi activa modul de absorbţie a apei* apăsând butonul modului de curăţare (vezi imaginea de mai jos).
Configuraţia aspirator şi mop AquaTrio a fost trecută peste un prag, covor sau trepte în timp ce era pornită.
Se recomandă activarea modului de absorbţie a apei* la ridicarea aparatului peste un prag, covor sau trepte. Acest lucru va împiedica scurgerea apei murdare din capul de aspirare AquaSpin.
Configuraţia aspirator şi mop AquaTrio a fost ridicată de pe podea imediat după oprire
Aparatul poate lăsa o mică baltă de apă pe podea atunci când îl opreşti. Poţi reduce dimensiunea bălţii activând modul de absorbţie a apei* înainte de a opri AquaTrio seria 9000. Deplasează aparatul înainte şi înapoi de câteva ori cu modul de absorbţie a apei activat. Dacă este necesar, poţi şterge ultimele picături cu o cârpă.
Notă:
Aspiratorul a fost deplasat în lateral
Pentru a preveni urmele de apă pe pardoseală, deplasează AquaTrio Pro numai înainte şi înapoi.
Nu deplasa aparatul în lateral (vezi imaginea a).
Aspiratorul a fost trecut peste un prag în timp ce era pornit
Asigură-te că periile de ştergere ale aspiratorului Philips AquaTrio Pro rămân în contact cu pardoseala. Opreşte aparatul înainte de a-l trece peste un prag pentru a preveni urmele de apă pe pardoseală sau stropirea cu apă din capul de ştergere.
Aspiratorul a fost ridicat de pe podea imediat după ce a fost oprit
După ce opreşti aparatul, deplasează-l înainte şi înapoi de câteva ori pentru a îndepărta lichidul care este prezent între cele două perii de ştergere. Dacă opreşti aparatul şi îl ridici imediat după aceea, apa care era prezentă între perii lasă o urmă pe pardoseală (vezi imaginea b).
Roţile AquaTrio Pro sunt blocate
Poţi să verifici regulat starea roţilor şi să îndepărtezi murdăria care le blochează.
Aceste soluţii nu au rezolvat problema? Te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.
Aspiratorul a fost deplasat în lateral
Pentru a preveni urmele de apă pe pardoseală, deplasează AquaTrio numai înainte şi înapoi.
Nu deplasa aparatul în lateral (vezi imaginea a).
Aspiratorul a fost trecut peste un prag în timp ce era pornit
Asigură-te că periile de ştergere ale aspiratorului Philips AquaTrio rămân în contact cu pardoseala. Opreşte aparatul înainte de a-l trece peste un prag pentru a preveni urmele de apă pe pardoseală sau stropirea cu apă din capul de ştergere.
Aspiratorul a fost deplasat cu capul de aspirare atingând podeaua în timp ce era oprit
Dacă doreşti să eviţi urmele de apă pe pardoseală, transportă aparatul de mânerul pentru transport sau înclinându-l astfel încât aparatul să se sprijine pe roţi pentru transport uşor (vezi imaginea b).
Aspiratorul a fost ridicat de pe podea imediat după ce a fost oprit
După ce opreşti aparatul, deplasează-l înainte şi înapoi de câteva ori pentru a îndepărta lichidul care este prezent între cele două perii de ştergere. Dacă opreşti aparatul şi îl ridici imediat după aceea, apa care era prezentă între perii lasă o urmă pe pardoseală (vezi imaginea c).
Roţile aspiratorului AquaTrio Pro sunt blocate
Poţi să verifici regulat starea roţilor şi să îndepărtezi murdăria care le blochează.
Aceste soluţii nu au rezolvat problema? Te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Pot utiliza aspiratorul Philips AquaTrio pe toate pardoselile şi covoarele?
Pot fi curăţate rezervoarele de apă ale aspiratorului Philips AquaTrio în maşina de spălat vase?
Când trebuie înlocuite periile şi filtrele aspiratorului meu AquaTrio?
Pot să înlocuiesc bateria aspiratorului fără fir Philips AquaTrio?
Cum se asamblează aspiratorul Philips AquaTrio?
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