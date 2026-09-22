Aspiratorul Philips AquaTrio lasă urme de apă pe pardoseală

Configuraţia aspirator şi mop AquaTrio a fost întoarsă brusc sau aparatul a fost deplasat în lateral (glisat pe podea de la stânga la dreapta)

Pentru a preveni urmele de apă pe pardoseală, încearcă să nu întorci brusc AquaTrio seria 9000 şi evită deplasarea aparatului în lateral. Dacă vezi în continuare urme de apă pe pardoseală şi vrei să le elimini, poţi activa modul de absorbţie a apei* apăsând butonul modului de curăţare (vezi imaginea de mai jos).



Configuraţia aspirator şi mop AquaTrio a fost trecută peste un prag, covor sau trepte în timp ce era pornită.

Se recomandă activarea modului de absorbţie a apei* la ridicarea aparatului peste un prag, covor sau trepte. Acest lucru va împiedica scurgerea apei murdare din capul de aspirare AquaSpin.



Configuraţia aspirator şi mop AquaTrio a fost ridicată de pe podea imediat după oprire

Aparatul poate lăsa o mică baltă de apă pe podea atunci când îl opreşti. Poţi reduce dimensiunea bălţii activând modul de absorbţie a apei* înainte de a opri AquaTrio seria 9000. Deplasează aparatul înainte şi înapoi de câteva ori cu modul de absorbţie a apei activat. Dacă este necesar, poţi şterge ultimele picături cu o cârpă.



Notă:

Modul de absorbţie*: modelele mai vechi au un mod de aspirare umedă normală şi un mod de aspirare umedă intensă, dar nu şi un mod de absorbţie a apei.

Când utilizezi modul de absorbţie a apei, nu mai iese apă din aparat, iar puterea de aspirare creşte. După 45 de secunde, dacă nu iei nicio măsură, aparatul revine automat la modul de aspirare umedă normală.

Roţile AquaTrio seria 9000 sunt blocate

Poţi să verifici periodic starea roţilor şi să îndepărtezi murdăria care le blochează.Aceste soluţii nu au rezolvat problema? Te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.