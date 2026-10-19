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Din aspiratorul Philips AquaTrio nu iese apă

Dacă nu iese apă din aspiratorul Philips AquaTrio, aceasta poate avea mai multe cauze. Informaţiile din acest articol se aplică modelelor AquaTrio (consultă imaginea de mai jos):

  1. AquaTrio seria 7000
  2. AquaTrio seria 9000
  3. AquaTrio

modelele aquatrio

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XW7110/01, XW9383/01, FC7070/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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