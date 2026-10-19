Din aspiratorul Philips AquaTrio nu iese apă

Dacă nu iese apă din aspiratorul Philips AquaTrio, aceasta poate avea mai multe cauze:



Rezervorul de apă curată este gol sau rezervorul de apă murdară este plin

Dacă rezervorul de apă al aspiratorului Philips AquaTrio este gol sau dacă rezervorul de apă murdară este plin, este posibil să nu mai iasă apă din dispozitiv. În acest caz, umple cu apă rezervorul de apă curată şi asigură-te că rezervorul de apă murdară este gol.



Capacul capului de ştergere nu este închis corect

Când capacul este deschis, este posibil să nu iasă apă din dispozitiv. Asigură-te că ai închis corect capacul capului de ştergere (vezi imaginea).



Sistemul de protecţie activă a fost activat

Sistemul de protecţie activă al aspiratorului Philips AquaTrio a fost conceput să recunoască atunci când un obiect străin, altceva decât murdărie sau lichid, este aspirat de pe pardoseală. Când sistemul de protecţie activă a fost activat, periile nu se rotesc şi nu este eliberată apă pe podea.



Pentru a reseta sistemul de protecţie activă (consultă videoclipul):

1. Opreşte aspiratorul Philips AquaTrio şi scoate ştecherul din priză

2. Deschide capacul capului de ştergere, scoate capacul periilor de ştergere şi îndepărtează obiectul

3. Dacă sistemul de protecţie activă a fost activat deoarece periile de ştergere sunt prea ude, scoate periile de ştergere şi stoarce-le deasupra chiuvetei

4. Introdu periile de ştergere uscate înapoi în aspiratorul Philips AquaTrio

5. Pune la loc capacul periilor de ştergere şi închide capacul capului de ştergere. Apasă pe capacul capului de ştergere pentru a-l bloca („clic”)



Furtunul din interiorul aspiratorului Philips AquaTrio nu este încă umplut cu apă

Acest lucru se poate întâmpla atunci când foloseşti aspiratorul Philips AquaTrio pentru prima dată. Când porneşti dispozitivul, ledul rezervor plin/rezervor gol luminează intermitent şi dispozitivul se opreşte din nou. Dacă se întâmplă acest lucru, încearcă să reporneşti repetat aspiratorul Philips AquaTrio până când ledul rezervor plin/rezervor gol rămâne stins şi aparatul rămâne pornit. Când ledul rămâne stins şi dispozitivul a funcţionat timp de aproximativ 30 de secunde, se va elibera apă pe podea.



Dacă soluţiile de mai sus nu au rezolvat problema, te rugăm să ne contactezi.

