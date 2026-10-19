Din aspiratorul Philips AquaTrio nu iese apă

Dacă nu iese apă din aspiratorul Philips AquaTrio, aceasta poate avea mai multe cauze. Informaţiile din acest articol se aplică modelelor AquaTrio (consultă imaginea de mai jos):
AquaTrio seria 7000
AquaTrio seria 9000
AquaTrio
Dacă nu iese apă din aspiratorul Philips AquaTrio seria 7000, acest lucru poate avea mai multe cauze:
Rezervorul de apă curată este gol Reumple rezervorul de apă curată
Benzile de umezire sunt blocate Scoate cele două perii, adaugă puţină apă în rezervorul de apă curată şi porneşte aparatul. Fă mişcări scurte înainte şi înapoi în aceeaşi porţiune timp de aproximativ 15 secunde. Ar trebui să poţi vedea patru dungi de apă pe pardoseală. Dacă nu se întâmplă asta sau dacă în loc de una sau mai multe dungi de apă sunt doar câteva picături, benzile de umezire sunt parţial sau complet blocate şi le poţi clăti sub jet de apă. Dacă acest lucru nu ajută, poţi încerca să deschizi cu atenţie orificiile cu un ac.
Dacă soluţiile de mai sus nu au rezolvat problema, te rugăm să ne contactezi.
Dacă nu iese apă din aspiratorul Philips AquaTrio seria 9000, acest lucru poate avea mai multe cauze:
Rezervorul de apă curată este gol Reumple rezervorul de apă curată
Benzile de umezire sunt blocate Scoate cele două perii, adaugă puţină apă în rezervorul de apă curată şi porneşte aparatul. Fă mişcări scurte înainte şi înapoi pe aceeaşi porţiune timp de aproximativ 15 secunde. Ar trebui să poţi vedea patru dungi de apă pe pardoseală. Dacă nu se întâmplă asta sau dacă în loc de una sau mai multe dungi de apă sunt doar câteva picături, benzile de umezire sunt parţial sau complet blocate şi le poţi clăti sub jet de apă. Dacă acest lucru nu ajută, poţi încerca să deschizi cu atenţie găurile cu un ac.
Dacă soluţiile de mai sus nu au rezolvat problema, te rugăm să ne contactezi.
Dacă nu iese apă din aspiratorul Philips AquaTrio, aceasta poate avea mai multe cauze:
Rezervorul de apă curată este gol sau rezervorul de apă murdară este plin Dacă rezervorul de apă al aspiratorului Philips AquaTrio este gol sau dacă rezervorul de apă murdară este plin, este posibil să nu mai iasă apă din dispozitiv. În acest caz, umple cu apă rezervorul de apă curată şi asigură-te că rezervorul de apă murdară este gol.
Capacul capului de ştergere nu este închis corect Când capacul este deschis, este posibil să nu iasă apă din dispozitiv. Asigură-te că ai închis corect capacul capului de ştergere (vezi imaginea).
Sistemul de protecţie activă a fost activat Sistemul de protecţie activă al aspiratorului Philips AquaTrio a fost conceput să recunoască atunci când un obiect străin, altceva decât murdărie sau lichid, este aspirat de pe pardoseală. Când sistemul de protecţie activă a fost activat, periile nu se rotesc şi nu este eliberată apă pe podea.
Pentru a reseta sistemul de protecţie activă (consultă videoclipul): 1. Opreşte aspiratorul Philips AquaTrio şi scoate ştecherul din priză 2. Deschide capacul capului de ştergere, scoate capacul periilor de ştergere şi îndepărtează obiectul 3. Dacă sistemul de protecţie activă a fost activat deoarece periile de ştergere sunt prea ude, scoate periile de ştergere şi stoarce-le deasupra chiuvetei 4. Introdu periile de ştergere uscate înapoi în aspiratorul Philips AquaTrio 5. Pune la loc capacul periilor de ştergere şi închide capacul capului de ştergere. Apasă pe capacul capului de ştergere pentru a-l bloca („clic”)
Furtunul din interiorul aspiratorului Philips AquaTrio nu este încă umplut cu apă Acest lucru se poate întâmpla atunci când foloseşti aspiratorul Philips AquaTrio pentru prima dată. Când porneşti dispozitivul, ledul rezervor plin/rezervor gol luminează intermitent şi dispozitivul se opreşte din nou. Dacă se întâmplă acest lucru, încearcă să reporneşti repetat aspiratorul Philips AquaTrio până când ledul rezervor plin/rezervor gol rămâne stins şi aparatul rămâne pornit. Când ledul rămâne stins şi dispozitivul a funcţionat timp de aproximativ 30 de secunde, se va elibera apă pe podea.
Dacă soluţiile de mai sus nu au rezolvat problema, te rugăm să ne contactezi.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XW7110/01, XW9383/01, FC7070/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›