Pompa de sân electrică Philips Avent are un nivel scăzut de sucţiune sau deloc

Utilizează întotdeauna adaptorul de alimentare original sau cablul de încărcare furnizate împreună cu pompa. Dacă ai achiziţionat un model mai nou care nu a venit cu un adaptor, verifică manualul de utilizare al pompei şi asigură-te că utilizezi numai accesorii de încărcare care corespund specificaţiilor recomandate.

Pentru unele pompe de sân electrice Philips Avent, un adaptor de alimentare uzat sau mai vechi poate afecta performanţa.

Dacă utilizezi o versiune mai veche de adaptor, contactează Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips pentru a verifica dacă este disponibilă o înlocuire gratuită.