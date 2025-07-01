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Pompa de sân electrică Philips Avent are un nivel scăzut de sucţiune sau deloc

Dacă pompa de sân Philips Avent are un nivel scăzut de sucţiune, nu aspiră, aspiră slab sau nu colectează eficient laptele, urmează paşii de mai jos.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF554/11 , SCF552/11 , SCF532/11 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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