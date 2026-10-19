SENSEO® Switch îţi permite să comuţi între capsule de cafea şi cafea la filtru.



Sunetele de preparare a cafelei folosind capsule de cafea

Când utilizezi capsule de cafea, vei auzi un bâzâit continuu. Acest bâzâit provine de la pompa de apă care împinge apa prin capsulă.



Sunete de preparare a cafelei la filtru

O cafea la filtru se prepară prin pomparea lentă a unor jeturi de apă prin suportul filtrului. În timpul preparării, aparatul emite un zumzet în impulsuri, care poate dura între 5 şi 10 de minute, în funcţie de câte ceşti prepari. Acesta este un comportament normal şi nu ai niciun motiv de îngrijorare.

Vizionează videoclipul de mai jos pentru a înţelege la ce fel de sunet te poţi aştepta de la aparatul SENSEO® Switch în timpul preparării cafelei la filtru.

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