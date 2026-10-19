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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: CSA250/11, CSA230/91, CSA240/61. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Ce detartrant ar trebui să utilizez pentru SENSEO®?
Care componente SENSEO® pot fi spălate în maşina de spălat vase?
Cât de des trebuie să-mi detartrez aparatul SENSEO®?
Unde pot găsi componente şi accesorii pentru SENSEO®?
Modul de detartrare a aparatului SENSEO® Maestro
Cum se programează SENSEO® Select/Maestro
Modul de detartrare a aparatului SENSEO® Select