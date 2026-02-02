Căutare termeni
XD1142/10
Dimensiune compactă. Acţiune puternică.
Puternic, compact și eficient — aspiratorul cu sac Philips Seria 1000 oferă o curățare temeinică pe toate tipurile de pardoseli, cu depozitare ușoară și filtru HEPA care captează >99,9 % din praful fin.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Aspirator
Bucură-te de o putere mare de aspirare datorită motorului de 750 W. Acesta îndepărtează eficient praful de pe pardoseli dure și covoare, lăsând casa ta proaspătă și curată.
Ușor de reglat cu o pedală pentru pardoseli dure sau covoare. Designul său etanș asigură un contact strâns cu suprafața, făcând curățarea mai rapidă și mai eficientă.
Economisește spațiu valoros de depozitare cu designul compact și ușor. Se poate ascunde ușor în dulapuri și șifoniere și este suficient de ușor pentru a fi ridicat pe un raft.
Sistemul de filtrare HEPA captează >99,99%* din particulele mici de praf, eliberând aer mai curat în casa ta.
Bucură-te de curățare neîntreruptă cu o rază de acțiune de 9 metri de la priză la duză, care poate acoperi mai multe camere și spații mari fără a schimba prizele.
Camera de praf mare de 3 litri și sacii universali de lungă durată permit o putere optimă de aspirare până când se umplu, plus eliminare etanșă, fără mizerie.
Accesoriul pentru spaţii înguste este integrat în aspirator pentru a fi uşor accesibil şi a putea fi folosit oricând ai nevoie.
Fabricat cu precizie și grijă în Olanda, reflectând tradiția Philips de inovație, calitate și fiabilitate. Înregistrează-te online pentru o garanție gratuită de 2 ani!
Duza pentru mobilier de 110 mm este concepută pentru curățarea optimă a mobilierului tapițat precum perne, canapele și fotolii, îndepărtând chiar și părul de animale.
