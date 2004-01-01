Căutare termeni

    • Dimensiune compactă. Acţiune puternică. Dimensiune compactă. Acţiune puternică. Dimensiune compactă. Acţiune puternică.

      Seria 1000 Aspirator fără sac

      XB1112/10

      Dimensiune compactă. Acţiune puternică.

      Bucură-te de aspiratorul fără sac Philips seria 1000 alimentat de PowerCyclone 3 şi de motorul puternic. Aspiră bine orice tip de podea cu capul nostru de aspirare multifuncţional. Când ai terminat, aruncă praful direct la gunoi. Fără saci. Spaţiu minim, uşor de depozitat.

      Seria 1000 Aspirator fără sac

      Dimensiune compactă. Acţiune puternică.

      Aspiraţie excelentă într-un design practic

      • 800 W
      • PowerCyclone 3
      • Cap de aspirare multifuncţional
      Motorul de 800 W asigură o performanţă puternică

      Motorul de 800 W asigură o performanţă puternică

      Bucură-te de o putere mare de aspirare datorită motorului de 800 W. Îndepărtează eficient praful de pe podele dure şi covoare, lăsând casa proaspătă şi curată.

      PowerCyclone 3 păstrează performanţa puternică mai mult timp

      PowerCyclone 3 păstrează performanţa puternică mai mult timp

      Tehnologia PowerCyclone 3 accelerează aerul din camera ciclonică şi separă eficient praful de aer pentru a menţine o performanţă puternică mai mult timp.

      Cap de aspirare multifuncţional pentru curăţare excelentă pe diverse pardoseli

      Cap de aspirare multifuncţional pentru curăţare excelentă pe diverse pardoseli

      Curăţă eficient diferitele tipuri de podele utilizând capul de aspirare multifuncţional. Protejează podelele dure utilizând periile şi apoi treci la talpa netedă când cureţi covorul.

      Design fără sac pentru golire uşoară

      Design fără sac pentru golire uşoară

      Fără saci de praf. După ce ai terminat aspirarea, elimină praful direct la gunoi. Designul nostru fără sac face curăţenia rapidă şi uşoară.

      Design compact pentru depozitare uşoară

      Design compact pentru depozitare uşoară

      Economiseşti spaţiu de depozitare valoros cu designul compact şi uşor. Este uşor să îl depozitezi în dulap sau şifonier şi suficient de uşor pentru a-l ridica pe un raft.

      Sistem de filtrare în 3 etape ce captează 99,9%* din particule

      Sistem de filtrare în 3 etape ce captează 99,9%* din particule

      Sistemul de filtrare în 3 etape captează >99,9%* din particule datorită filtrului lavabil al motorului. Acesta face ca particulele captate să rămână în interiorul recipientului de praf, menţinând mediul tău de viaţă curat şi sănătos.

      Specificaţii tehnice

      • Specificaţie generală

        Materialul principal
        Plastic
        Culoare
        Bej satinat şi nuanţă de coral
        Tip de produs
        Aspirator fără sac
        Nivel de zgomot (standard)
        78 dB
        Capacitate praf
        1,3 l
        Garanţie
        2 ani
        Declaraţie de conformitate UE
        Da
        Rază de acţiune
        8,5 m
        Putere de intrare (IEC)
        800 W
        Putere de intrare (max.)
        800 W
        Filtru pentru motor
        Filtru lavabil
        Filtru de evacuare
        HEPA
        Cuplaj tub
        Conic
        Mâner pentru transport
        Tabel de pagini
        Control energie
        Nu
        Tip de tub
        Telescopic metalic din 2 bucăţi
        Tip de roţi
        Plastic
        Depozitare accesorii
        Nu
        Poziţie de parcare
        Orizontal
        Tehnologie
        PowerCyclone 3
        Lungime cablu
        6 m

      • Design

        Ambalaje sustenabile
        100% materiale reciclate

      • Accesorii

        Cap de aspirare standard
        Cap de aspirare multifuncţional
        Accesorii incluse
        Accesoriu pentru spaţii înguste 2 în 1

      • Greutate şi dimensiuni

        Lungime produs
        342 mm
        Lăţime produs
        292 mm
        Înălţime produs
        242 mm
        Lungime ambalaj
        278 mm
        Lăţime ambalaj
        455 mm
        Înălţime ambalaj
        360 mm
        Greutate produs
        3,5 kg

      • Compatibilitate

        Accesorii conexe 1
        Varianta de filtru relevantă XV1210/01

      • Specificaţii tehnice

        Tensiune
        220-230 V
        Frecvenţă
        50-60 Hz

      • Ţara de origine

        Fabricat în
        China

      • Rezistenţă

        Manual de utilizare
        100% hârtie reciclată

      • ***Puterea de intrare nominală IEC este puterea medie, în timp ce dispozitivul poate primi maximum <800 W
      • *Testat conform EN:60312-12017.

