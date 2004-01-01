Căutare termeni
XB1112/10
Dimensiune compactă. Acţiune puternică.
Bucură-te de aspiratorul fără sac Philips seria 1000 alimentat de PowerCyclone 3 şi de motorul puternic. Aspiră bine orice tip de podea cu capul nostru de aspirare multifuncţional. Când ai terminat, aruncă praful direct la gunoi. Fără saci. Spaţiu minim, uşor de depozitat.
Aspirator fără sac
Bucură-te de o putere mare de aspirare datorită motorului de 800 W. Îndepărtează eficient praful de pe podele dure şi covoare, lăsând casa proaspătă şi curată.
Tehnologia PowerCyclone 3 accelerează aerul din camera ciclonică şi separă eficient praful de aer pentru a menţine o performanţă puternică mai mult timp.
Curăţă eficient diferitele tipuri de podele utilizând capul de aspirare multifuncţional. Protejează podelele dure utilizând periile şi apoi treci la talpa netedă când cureţi covorul.
Fără saci de praf. După ce ai terminat aspirarea, elimină praful direct la gunoi. Designul nostru fără sac face curăţenia rapidă şi uşoară.
Economiseşti spaţiu de depozitare valoros cu designul compact şi uşor. Este uşor să îl depozitezi în dulap sau şifonier şi suficient de uşor pentru a-l ridica pe un raft.
Sistemul de filtrare în 3 etape captează >99,9%* din particule datorită filtrului lavabil al motorului. Acesta face ca particulele captate să rămână în interiorul recipientului de praf, menţinând mediul tău de viaţă curat şi sănătos.
