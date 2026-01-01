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  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!

Aparat de călcat vertical cu aburPhilips Seria 7000

STH7040/80

1 premiu

Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
Acum toate articolele tale vestimentare pot fi gata de purtat într-o clipă cu aparatul de călcat vertical cu aburi Philips seria 7000. Capătul său reglabil şi vârful ascuţit al plăcii cu aburi netezesc cutele rapid şi confortabil din orice unghi. Iar Tehnologia OptimalTEMP garantează zero arsuri pe orice material care poate fi călcat, astfel încât să poți netezi hainele fără nicio grijă.
Vezi toate beneficiile

Netezește hainele comod, rapid și eficient

Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!

  • Capăt flexibil, reglabil

  • Netezire pe orizontală și pe verticală

  • 1500 W, jet de abur până la 28 g/min

  • Rezervoare de apă de 100 ml și 200 ml

  • Sac de depozitare

Distruge până la 99,9% din bacterii* pentru a reîmprospăta hainele şi a îndepărta mirosurile

În afară de netezirea cutelor, aparatul de călcat vertical cu abur îndepărtează mirosurile neplăcute, omorând până la 99.9% dintre bacterii*. Astfel, poți reîmprospăta hainele, tapițeria mobilierului, perdelele sau jucăriile de pluș ale copiilor.

Capăt flexibil, reglabil, pentru a netezi hainele mai comod, atât pe verticală, cât și pe orizontală

Capătul unic, reglabil, îți permite să folosești aparatul comod în orice unghi, oferindu-ți opțiunea de a netezi hainele atât pe verticală, cât și pe orizontală. Alegerea iți aparține!

Vârf ascuţit pentru a netezi eficient orice zonă a hainelor

Talpa cu multiple straturi are un vârf ascuțit, care oferă o precizie mai bună în netezirea cu ușurință a cutelor din zonele greu accesibile (în jurul nasturilor, în zona gulerului sau a pliseurilor)

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Referințe

  1. Testat de un institut terţ pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde.

  2. În comparaţie cu Philips GC362, pe baza raportului intern de testare Philips