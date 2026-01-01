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STH7040/80
Capăt flexibil, reglabil
Netezire pe orizontală și pe verticală
1500 W, jet de abur până la 28 g/min
Rezervoare de apă de 100 ml și 200 ml
Sac de depozitare
În afară de netezirea cutelor, aparatul de călcat vertical cu abur îndepărtează mirosurile neplăcute, omorând până la 99.9% dintre bacterii*. Astfel, poți reîmprospăta hainele, tapițeria mobilierului, perdelele sau jucăriile de pluș ale copiilor.
Capătul unic, reglabil, îți permite să folosești aparatul comod în orice unghi, oferindu-ți opțiunea de a netezi hainele atât pe verticală, cât și pe orizontală. Alegerea iți aparține!
Talpa cu multiple straturi are un vârf ascuțit, care oferă o precizie mai bună în netezirea cu ușurință a cutelor din zonele greu accesibile (în jurul nasturilor, în zona gulerului sau a pliseurilor)
Premii
Recenzii
Testat de un institut terţ pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde.
În comparaţie cu Philips GC362, pe baza raportului intern de testare Philips