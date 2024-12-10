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Producție oprită
SHL3265BG/00
Bas cu impact deosebit şi detalii precise
Modelul SHL3265 oferă performanţă pentru DJ aspiranţi. Driverele de 40 mm din neodim oferă un bas dinamic, în timp ce cupele interschimbabile pentru urechi se rotesc la 165°, pentru monitorizare uşoară. Echipate pentru o putere de 2000 mW, căştile nu distorsionează sunetul, nici măcar la un volum înalt.
Parte posterioară închisă/drivere 40 mm
Auriculară
Pernuţe permeabile pentru urechi
Pliere compactă
Realizate gândindu-ne la DJ-ii aspiranţi, fiecare cască se roteşte la 165°, pentru audiţie comodă cu o ureche în timpul mixării pieselor. Posibilitatea de rotire poate fi utilă şi la audiţiile obişnuite, când trebuie să asculţi şi sunetele exterioare.
Realizate pentru a-ţi oferi cea mai grozavă experienţă în călătorii, SHL3260 pot fi pliate pentru portabilitate perfectă şi depozitare uşoară. Designul inteligent şi selecţia atentă a componentelor, inclusiv articulaţiile rezistente, permit manevrarea uşoară a acestora.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Maniak28
10/12/2024
Polska
Dobre Słuchawki
Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej
Avantaje
składane
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Data utilizării 2022-12-10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Data utilizării 2022-12-10
Maxgliwice78
04/01/2018
Polska
Serdecznie polecam
Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem