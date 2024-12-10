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Producție oprită

Căşti cu microfon

SHL3265BG/00

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Bas cu impact deosebit şi detalii precise

Modelul SHL3265 oferă performanţă pentru DJ aspiranţi. Driverele de 40 mm din neodim oferă un bas dinamic, în timp ce cupele interschimbabile pentru urechi se rotesc la 165°, pentru monitorizare uşoară. Echipate pentru o putere de 2000 mW, căştile nu distorsionează sunetul, nici măcar la un volum înalt.

Vezi toate beneficiile

Bas cu impact deosebit şi detalii precise

  • Parte posterioară închisă/drivere 40 mm

  • Auriculară

  • Pernuţe permeabile pentru urechi

  • Pliere compactă

Microfon pe linie şi buton de preluare pentru apeluri fără mâini uşoare

Microfon pe linie şi buton de preluare pentru apeluri fără mâini uşoare

Elementele auriculare pivotează la 165° pentru monitorizare şi flexibilitate sporită

Realizate gândindu-ne la DJ-ii aspiranţi, fiecare cască se roteşte la 165°, pentru audiţie comodă cu o ureche în timpul mixării pieselor. Posibilitatea de rotire poate fi utilă şi la audiţiile obişnuite, când trebuie să asculţi şi sunetele exterioare.

Design pliabil compact cu elemente auriculare reversibile

Realizate pentru a-ţi oferi cea mai grozavă experienţă în călătorii, SHL3260 pot fi pliate pentru portabilitate perfectă şi depozitare uşoară. Designul inteligent şi selecţia atentă a componentelor, inclusiv articulaţiile rezistente, permit manevrarea uşoară a acestora.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

10/12/2024

Polska

Polska

Dobre Słuchawki

Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej

Avantaje

składane

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Data utilizării 2022-12-10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Data utilizării 2022-12-10

04/01/2018

Polska

Polska

Serdecznie polecam

Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

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