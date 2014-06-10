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Producție oprită
SHL3000BL/00
Sunet puternic
Această cască Philips SHL3000 vă oferă sunet şi bas puternic. Fiind proiectată împreună cu cupele pivotante pentru urechi din material moale, veţi beneficia de o experienţă audio perfectă în mişcare.
Cu stil de monitorizare DJ
Albastru
Sistemul acustic de tip închis al acestor căşti Philips asigură o bună izolare a sunetului.
4.9
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
sandasz1
10/06/2014
Polska
Są wygodne i nowoczesne.
Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3000BL Headband headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3000BL Headband headphones
Szajmon132
10/06/2014
Polska
Są wygodne i nowoczesne.
Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3000BL Headband headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3000BL Headband headphones
Aguśka
06/01/2014
Polska
Świetne
Uwielbiam te słuchawki, czysty dźwięk, ogólnie dobra jakość dźwięku za dość niewysokie pieniądze. Używam ich ponad rok i nie mogę się z nimi rozstać. Słucham na nich głównie rockowej/metalowej muzyki, uwielbiam bas który z siebie wydają. Ale do wysokich dźwięków też są niezłe. Szkoda tylko, że pałąk nie jest zbyt elastyczny i dosyć mocno odstaje od głowy. Na pewno nie można sobie popsuć fryzury ;)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3000BL Headband headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3000BL Headband headphones