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Producție oprită

Căşti cu bandă de susţinere

SHL3000BL/00

4.9

| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Sunet puternic

Această cască Philips SHL3000 vă oferă sunet şi bas puternic. Fiind proiectată împreună cu cupele pivotante pentru urechi din material moale, veţi beneficia de o experienţă audio perfectă în mişcare.

Vezi toate beneficiile

Căşti cu stil de monitorizare DJ

Sunet puternic

  • Cu stil de monitorizare DJ

  • Albastru

Sistemul acustic de tip închis asigură o bună izolare a sunetului

Sistemul acustic de tip închis al acestor căşti Philips asigură o bună izolare a sunetului.

Banda de susţinere şi carcasele reglabile se potrivesc formei oricărui cap

Banda de susţinere şi carcasele reglabile se potrivesc formei oricărui cap

Pernuţe moi pentru şedinţe lungi şi confortabile de ascultare

Pernuţe moi pentru şedinţe lungi şi confortabile de ascultare

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

10/06/2014

Polska

Polska

Są wygodne i nowoczesne.

Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3000BL Headband headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3000BL Headband headphones

10/06/2014

Polska

Polska

Są wygodne i nowoczesne.

Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3000BL Headband headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3000BL Headband headphones

06/01/2014

Polska

Polska

Świetne

Uwielbiam te słuchawki, czysty dźwięk, ogólnie dobra jakość dźwięku za dość niewysokie pieniądze. Używam ich ponad rok i nie mogę się z nimi rozstać. Słucham na nich głównie rockowej/metalowej muzyki, uwielbiam bas który z siebie wydają. Ale do wysokich dźwięków też są niezłe. Szkoda tylko, że pałąk nie jest zbyt elastyczny i dosyć mocno odstaje od głowy. Na pewno nie można sobie popsuć fryzury ;)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3000BL Headband headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3000BL Headband headphones

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