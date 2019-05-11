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Producție oprită
SHE8105SL/00
Bas profund şi pur - tot timpul
Căştile intraauriculare Philips SHE8105 dispun de drivere de calitate înaltă pentru bas cu adevărat puternic şi carcasă solidă din aluminiu pentru sunet pur. Tuburile sonore ovale asigură confort ergonomic, iar telecomanda în linie îţi permite comutarea uşoară între muzică şi apeluri.
Posterioară semiînchisă/drivere 8,6 mm
Intraauricular
Carcasa căştilor este confecţionată dintr-un aluminiu rezistent, care previne vibraţiile pentru o claritate sonoră pură. În plus, aceasta protejează căştile de uzura zilnică.
Micul glisor anti-încurcare te ajută să ţii cablurile celor două căşti la locul lor, prin simpla glisare în sus a acestuia. Gata cu dificultăţile provocate de încurcări şi noduri!
Acest conector moale, dar rezistent şi flexibil, dintre cască şi cablu protejează împotriva potenţialelor deteriorări cauzate de îndoirile repetate.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
AnaMaria30
11/05/2019
România
Căști decente pentru prețul lor
Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon