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Producție oprită

Căşti intraauriculare cu microfon

SHE8105SL/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Argintiu
Argintiu
Negru
Negru

Bas profund şi pur - tot timpul

Căştile intraauriculare Philips SHE8105 dispun de drivere de calitate înaltă pentru bas cu adevărat puternic şi carcasă solidă din aluminiu pentru sunet pur. Tuburile sonore ovale asigură confort ergonomic, iar telecomanda în linie îţi permite comutarea uşoară între muzică şi apeluri.

Vezi toate beneficiile

cu carcasă solidă din metal

Bas profund şi pur - tot timpul

  • Posterioară semiînchisă/drivere 8,6 mm

  • Intraauricular

Carcasa rezistentă din aluminiu previne vibraţiile pentru claritate a sunetului

Carcasa rezistentă din aluminiu previne vibraţiile pentru claritate a sunetului

Carcasa căştilor este confecţionată dintr-un aluminiu rezistent, care previne vibraţiile pentru o claritate sonoră pură. În plus, aceasta protejează căştile de uzura zilnică.

Glisorul anti-încurcare ţine cablurile la locul lor

Glisorul anti-încurcare ţine cablurile la locul lor

Micul glisor anti-încurcare te ajută să ţii cablurile celor două căşti la locul lor, prin simpla glisare în sus a acestuia. Gata cu dificultăţile provocate de încurcări şi noduri!

Designul Flexi-Grip rezistent pentru o conexiune puternică între cască şi cablu

Acest conector moale, dar rezistent şi flexibil, dintre cască şi cablu protejează împotriva potenţialelor deteriorări cauzate de îndoirile repetate.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

11/05/2019

România

România

Căști decente pentru prețul lor

Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

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