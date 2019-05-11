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Producție oprită

Căşti intraauriculare cu microfon

SHE8105BK/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Argintiu
Argintiu
Negru
Negru

Bas profund şi pur - tot timpul

Căştile intraauriculare Philips SHE8105 dispun de drivere de calitate înaltă pentru bas cu adevărat puternic şi carcasă solidă din aluminiu pentru sunet pur. Tuburile sonore ovale asigură confort ergonomic, iar telecomanda în linie îţi permite comutarea uşoară între muzică şi apeluri.

Vezi toate beneficiile

cu carcasă solidă din metal

Bas profund şi pur - tot timpul

  • Posterioară semiînchisă/drivere 8,6 mm

  • Intraauricular

Pernuţe din silicon în trei dimensiuni pentru o potrivire personalizată

Pernuţe din silicon în trei dimensiuni pentru o potrivire personalizată

Căştile tale intraauriculare cu microfon sunt prevăzute cu 3 pernuţe pentru urechi, la alegere – de la mici la mari – astfel încât să poţi selecta dimensiunea care se potriveşte perfect urechilor tale.

Drivere 8,6 mm reproiectate pentru bas profund receptiv

Drivere 8,6 mm reproiectate pentru bas profund receptiv

Cu telecomandă şi microfon pe linie pentru muzică şi apeluri

Cu telecomandă şi microfon pe linie pentru muzică şi apeluri

Microfonul încorporat îţi permite să treci uşor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

11/05/2019

România

România

Căști decente pentru prețul lor

Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

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