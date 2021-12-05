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  • Sterilizează uşor, oriunde
  • Sterilizează uşor, oriunde
  • Sterilizează uşor, oriunde
  • Sterilizează uşor, oriunde
  • Sterilizează uşor, oriunde
  • Sterilizează uşor, oriunde
  • Sterilizează uşor, oriunde
  • Sterilizează uşor, oriunde

Producție oprită

Philips AventSterilizator pentru microunde

SCF281/03

4.9
| (85) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Sterilizează uşor, oriunde
Oriunde te-ar duce, sterilizează rapid şi în siguranţă biberoanele şi accesoriile bebeluşului tău. Designul nostru portabil favorizează transportarea uşoară, fiind şi suficient de mare pentru a încăpea 4 sticle şi accesorii
Vezi toate beneficiile

Sterilizează uşor, oriunde

  • Distruge 99,9% din germenii dăunători

  • Sterilizează în 2 minute

  • Încap 4 biberoane Philips Avent

  • Pt majoritatea cuptoarelor cu microunde

Sterilizator cu abur pentru microunde gata în doar 2 minute

Sterilizator cu abur pentru microunde gata în doar 2 minute

Sterilizatorul cu abur pentru microunde poate fi utilizat pentru a steriliza biberoanele şi alte produse în doar 2 minute, distrugând 99,9 % din germeni şi bacterii. Desigur, lungimea exactă a ciclului depinde de puterea cuptorului tău cu microunde. 2 minute la 1200 - 1850 W, 4 minute la 850 - 1100 W, 6 minute la 500 - 800 W.

Distruge 99,9% din germeni şi bacterii

Distruge 99,9% din germeni şi bacterii

Este dovedit că sterilizatorul cu abur pentru microunde distruge 99,9 % din germeni şi bacterii.

Conţinutul rămâne steril până la 24 ore

Conţinutul rămâne steril până la 24 ore

Conţinutul rămâne steril până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

85

Recenzii

100%

recomandă acest produs

5
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Eu2022

05/12/2021

România

Parte a unei promoții

Cumpărător verificat

Sterilizator cu abur microunde

Foarte bun și util, ușor de folosit. Recomand.....

Acest review a fost făcut pentru SCF281/02 Sterilizator pentru microunde

Acest review a fost făcut pentru SCF281/02 Sterilizator pentru microunde

Mihaela27

09/05/2019

România

Ceea ce ai nevoie

Este un sterilizator foarte practic si rapid. Te ajuta foarte mult când ai un nou născut în casă și nevoie de foarte multe obiecte sterilizate într-un timp foarte scurt.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF281/02 Sterilizator pentru microunde

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF281/02 Sterilizator pentru microunde

Anaucdc

07/05/2019

România

Foarte multumita

Am folosit acest sterilizator cu aburi pentru microunde timp de 8 ani, la cei doi copii ai mei si la nepotul meu. Inca arata bine! Incredibil. Asteptam sa isi faca treaba si la al patrulea copil din familie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF281/02 Sterilizator pentru microunde

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF281/02 Sterilizator pentru microunde

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Referințe

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultatele testelor sunt furnizate de un laborator de testare independent

  2. În perioada de tranziție, este posibil să primeşti fie ambalajul vechi, fie pe cel nou, pe bază de hârtie