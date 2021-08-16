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Producție oprită

Philips AventSCF244/00 ultra air pacifier

SCF244/00

3.5

| (6) Recenzii

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4 orificii de aerisire foarte mari

4 orificii de aerisire foarte mari

Suzeta ultra air este concepută pentru a permite un debit maxim de aer, astfel ca pielea sensibilă a bebeluşului să poată respira.

Pielea rămâne mai uscată în timpul utilizării

Pielea rămâne mai uscată în timpul utilizării

Pielea celui mic rămâne mai uscată în timpul utilizării, datorită designului suzetei care permite un debit maxim de aer.

Margini rotunjite pentru o utilizare comodă

Margini rotunjite pentru o utilizare comodă

Discul de protecţie cu aerisire superioară este uşor şi prezintă margini rotunjite pentru confortul copilului.

Specificaţii tehnice

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3.5

din 5

6

Recenzii

3
2

16/08/2021

România

România

NanoProtect Filter

Buna ziua, Nu este clar daca acest model d efiltru este valabil si pentru purificatorul model AC2729/50, am primit un produs pe care sunt trecute doar modelele incepand cu AC2882 pana la series 3000 si 3000i, desi codul de produs este tot FY2422. Multumesc

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Genuine replacement filter FY2422/30 HEPA NanoProtect

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Genuine replacement filter FY2422/30 HEPA NanoProtect

31/12/2020

Magyarország

Magyarország

elegáns és célszerű

A leírt paraméterekkel szuperul müködik! A levegő tiszta, páratartalom tökéletes.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Eredeti csereszűrő FY2422/30 NanoProtect HEPA-szűrő

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Eredeti csereszűrő FY2422/30 NanoProtect HEPA-szűrő

27/10/2020

Polska

Polska

Polecam

W moim przypadku informacja o konieczności zmiany filtra pojawiła się po półtora roku użytkowania cały czas a szczególnie w okresach alergii. Filtr węglowy potrafi czasem mieć zapach (np po tygodniowej przerwie spowodowanej wyjazdem co mija po kilku godzinach). W innych wypadkach wystarczy otworzyćurządzenie i po dokładnym oczyszczeniu wszystko wraca do normy.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Filtr FY2422/30 NanoProtect HEPA

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Filtr FY2422/30 NanoProtect HEPA

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