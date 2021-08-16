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Producție oprită
SCF244/00
Suzeta ultra air este concepută pentru a permite un debit maxim de aer, astfel ca pielea sensibilă a bebeluşului să poată respira.
Pielea celui mic rămâne mai uscată în timpul utilizării, datorită designului suzetei care permite un debit maxim de aer.
Discul de protecţie cu aerisire superioară este uşor şi prezintă margini rotunjite pentru confortul copilului.
3.5
din 5
6
Recenzii
Carbon Active Filter
16/08/2021
România
NanoProtect Filter
Buna ziua, Nu este clar daca acest model d efiltru este valabil si pentru purificatorul model AC2729/50, am primit un produs pe care sunt trecute doar modelele incepand cu AC2882 pana la series 3000 si 3000i, desi codul de produs este tot FY2422. Multumesc
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Genuine replacement filter FY2422/30 HEPA NanoProtect
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Genuine replacement filter FY2422/30 HEPA NanoProtect
Aquaszig
31/12/2020
Magyarország
elegáns és célszerű
A leírt paraméterekkel szuperul müködik! A levegő tiszta, páratartalom tökéletes.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Eredeti csereszűrő FY2422/30 NanoProtect HEPA-szűrő
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Eredeti csereszűrő FY2422/30 NanoProtect HEPA-szűrő
Patrycja001
27/10/2020
Polska
Polecam
W moim przypadku informacja o konieczności zmiany filtra pojawiła się po półtora roku użytkowania cały czas a szczególnie w okresach alergii. Filtr węglowy potrafi czasem mieć zapach (np po tygodniowej przerwie spowodowanej wyjazdem co mija po kilku godzinach). W innych wypadkach wystarczy otworzyćurządzenie i po dokładnym oczyszczeniu wszystko wraca do normy.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Filtr FY2422/30 NanoProtect HEPA
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Filtr FY2422/30 NanoProtect HEPA