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Philips Avent SCF169/23 Classic pacifier
Producție oprită
Asistență
SCF169/23
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De ce tetinele şi suzetele Avent sunt fabricate din silicon în loc de latex?
Cât timp pot utiliza o suzetă Philips Avent?
Cum îndepărtez apa dintr-o suzetă Philips Avent?
Sunt importante instrucţiunile în funcţie de vârstă ale Philips Avent?
Cum să verific siguranţa suzetei Philips Avent