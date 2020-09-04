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Producție oprită
4.9
din 5
126
Recenzii
98%
recomandă acest produs
AnaMariaBz
04/09/2020
România
Produsul este excelent
Am încercat mai multe mărci de suzete,dar bebele meu prefera sunetele Philips Avent.Sunt usor de întreținut și foarte moi.
Avantaje
Usor de întreținut
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic
Domnita08
31/07/2020
România
Parte a unei promoții
Cele mai bune suzete
Bebelusul a acceptat din prima suzetele Avent, au forma perfecta. Le recomand! Scriu aceasta Recenzie din Campania Philips cu mult drag, pentru ca ne plac foarte mult toate produsele Philips Avent.
Avantaje
Forma potrivita pentru bebelusi
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic
Simona 1988
30/07/2020
România
Parte a unei promoții
Recenzie din Campania Philips
Am ales suzetele Avent, pentru calitatea lor. Folosind biberoanele, sterilizatorul si incalzitorul de biberoane si vazand calitatea lor a foat prima nostra optiune si la suzete. Un mare plus, culorile si desenele placute si pretul foarte accesibil.
Avantaje
Calitate, pret bun
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic