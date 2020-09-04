ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

        Producție oprită

        Philips AventSCF169/23 Classic pacifier

        SCF169/23

        4.9
        | (126) Recenzii | 98% recomandă acest produs
        Vezi toate beneficiile

        Obţine asistenţă pentru acest produs

        Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

        Recenzii

        Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
        Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

        4.9

        din 5

        126

        Recenzii

        98%

        recomandă acest produs

        2

        04/09/2020

        România

        România

        Produsul este excelent

        Am încercat mai multe mărci de suzete,dar bebele meu prefera sunetele Philips Avent.Sunt usor de întreținut și foarte moi.

        Avantaje

        Usor de întreținut

        Da, recomand acest produs

        Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic

        Da, recomand acest produs

        Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic

        31/07/2020

        România

        România

        Cele mai bune suzete

        Bebelusul a acceptat din prima suzetele Avent, au forma perfecta. Le recomand! Scriu aceasta Recenzie din Campania Philips cu mult drag, pentru ca ne plac foarte mult toate produsele Philips Avent.

        Avantaje

        Forma potrivita pentru bebelusi

        Dezavantaje

        -

        Da, recomand acest produs

        Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic

        Da, recomand acest produs

        Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic

        30/07/2020

        România

        România

        Recenzie din Campania Philips

        Am ales suzetele Avent, pentru calitatea lor. Folosind biberoanele, sterilizatorul si incalzitorul de biberoane si vazand calitatea lor a foat prima nostra optiune si la suzete. Un mare plus, culorile si desenele placute si pretul foarte accesibil.

        Avantaje

        Calitate, pret bun

        Dezavantaje

        -

        Da, recomand acest produs

        Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic

        Da, recomand acest produs

        Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic

        Obține -15% reducere la abonare

        • Oferte exclusive și coduri de reducere
        • Acces la reducerile lunare
        • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

        Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

        • Oferte exclusive și coduri de reducere
        • Acces la reducerile lunare
        • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips