ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Philips Avent SCF086/78 ultra air pacifier

Producție oprită

Asistență

Philips AventSCF086/78 ultra air pacifier

SCF086/78

Philips Avent SCF086/78 ultra air pacifier

Producție oprită

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

Manualul proprietarului - English (US)

  • PDF fişier, 228.6 kB
  • 4 January 2024

Întrebări frecvente