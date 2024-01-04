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Philips Avent SCF086/78 ultra air pacifier
Producție oprită
Asistență
SCF086/78
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Am citit ştiri despre suzete şi BPA – cum a fost validat faptul că suzetele Philips Avent nu conţin BPA?
De ce tetinele şi suzetele Avent sunt fabricate din silicon în loc de latex?
Suzetele Philips Avent sunt sigure pentru bebeluşul meu?
Cât timp pot utiliza o suzetă Philips Avent?
Cum îndepărtez apa dintr-o suzetă Philips Avent?