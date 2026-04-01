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Producție oprită

Philips AventSCF086/78 ultra air pacifier

SCF086/78

4.9
| (651) Recenzii | 99% recomandă acest produs
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4.9

din 5

651

Recenzii

99%

recomandă acest produs

01/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Recomand!

Sunt foarte multumita de suzetele celor de la Philips Avent, bebe le adora. Le am folosit din prima zi de viață. Sunt moi si delicate cu pielea din jurul guritei bebelușului. Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pacifier SCF087/17 ultra air

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pacifier SCF087/17 ultra air

12/04/2022

România

România

Extraordinare

Sunt extraordinare aceste suzete pt bebe. Sunt moi și ușor de acceptat datorită formei. În plus forma marginilor e f ok, nu lasă urme, nu strânge și se așează perfect pe guriță. Recomand tuturor mămicilor.

Avantaje

Perfecte

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF344/20 suzetă ultra air

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF344/20 suzetă ultra air

28/10/2021

România

România

Cumpărător verificat

Suzetam multumiti

Bebelusul meu a acceptat aceste suzete. Au o textura moale.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF080/07 suzetă ultra air

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF080/07 suzetă ultra air

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