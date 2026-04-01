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Producție oprită
Lasă pielea bebeluşului să respire
Ortodontic şi fără BPA
Pachet de 2
0-6 luni
Orificiile de aerisire foarte mari aerisesc pielea bebeluşului, menţinând-o uscată în timp ce îl linişteşte.
Când am întrebat părinţii cum răspund bebeluşii lor la tetinele noastre texturate din silicon, în medie 98% dintre ei au spus că micuţul acceptă suzetele ultra soft şi ultra air Philips Avent.
Alegem în mod conştient materialul din silicon pentru tetinele noastre ultra soft şi ultra air, deoarece este un material sigur şi inert, utilizat pe scară largă în aplicaţii medicale, fără substanţe chimice periculoase, substanţe active endocrine (de ex. BPA) şi alergeni.
4.9
din 5
651
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Geoboto
01/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand!
Sunt foarte multumita de suzetele celor de la Philips Avent, bebe le adora. Le am folosit din prima zi de viață. Sunt moi si delicate cu pielea din jurul guritei bebelușului. Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pacifier SCF087/17 ultra air
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pacifier SCF087/17 ultra air
Alina2601
12/04/2022
România
Extraordinare
Sunt extraordinare aceste suzete pt bebe. Sunt moi și ușor de acceptat datorită formei. În plus forma marginilor e f ok, nu lasă urme, nu strânge și se așează perfect pe guriță. Recomand tuturor mămicilor.
Avantaje
Perfecte
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF344/20 suzetă ultra air
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF344/20 suzetă ultra air
Deeasy
28/10/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Suzetam multumiti
Bebelusul meu a acceptat aceste suzete. Au o textura moale.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF080/07 suzetă ultra air
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF080/07 suzetă ultra air
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Teste de consum din SUA realizate în anii 2016-2017 arată o medie de acceptare de 98% a tetinei texturate Philips Avent folosită în suzetele noastre ultra air şi ultra soft.
Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare