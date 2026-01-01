Luminozitate extremă, sunet extrem şi portabilitate

Bazat pe Android TV, PicoPix MaxTV proiectează imagini de până la 120” la rezoluţie Full HD veritabilă. Cu corecţii multiple ale imaginii, luminozitate automată, o baterie care durează până la 4 ore şi funcţie boombox, te vei întreba cum ai trăit vreodată fără el!