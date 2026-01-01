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Producție oprită
PPX720/INT
Luminozitate extremă, sunet extrem şi portabilitate
Bazat pe Android TV, PicoPix MaxTV proiectează imagini de până la 120” la rezoluţie Full HD veritabilă. Cu corecţii multiple ale imaginii, luminozitate automată, o baterie care durează până la 4 ore şi funcţie boombox, te vei întreba cum ai trăit vreodată fără el!
120” în True FULL HD 1080p
Sunet şi portabilitate extreme
Experienţă Android TV
Funcţie boombox Bluetooth
Focalizarea automată cu un singur clic elimină dificultăţile şi nevoia configurării manuale. Camera de înaltă rezoluţie şi focalizarea automată bazată pe AI îţi vor asigura mereu cea mai clară imagine, în mod automat.
Un proiector PicoPix Max TV ultracompact, dotat cu tot ce ai nevoie. Profită la maximum de bateria care durează 4 ore în modul de proiecţie sau 10 ore în modul boxă Bluetooth. În plus, funcţia de acumulator extern îţi va încărca toate dispozitivele prin portul USB-C sau USB-A.
Tehnologia DLP Texas Instruments, utilizată în 9 din 10 cinematografe din toată lumea, oferă imagini vii, contrast profund şi o imagine luminoasă în orice condiţii. Te poţi aştepta la o experienţă vizuală de neegalat, cu culori vii care oferă 100 % din semnalul REC709.
Recenzii
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Proiectoare pentru conectarea directă la şi utilizarea cu un dispozitiv de procesare automată a datelor, cum ar fi un smartphone, laptop, PC, player Blue-ray etc.