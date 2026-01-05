Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Philips Airfryer 5000, abur&şină, 7,2 l
Airfryer
total
recurring payment
Prăjeşte, prepară la grătar, coace... şi prepară şi la abur!
Găteşte cu abur, prăjeşte cu aer sau încearcă-le pe ambele în acelaşi timp!
Tehnologie de preparare la abur pentru mai mulţi nutrienţi
Funcţie Steamfry pentru preparate crocante şi suculente, gătite la perfecţiune
Funcţie automată SteamClean pentru curăţare uşoară
Şină premium pentru glisare fără efort
Tehnologie RapidAir Plus pentru preparate gătite uniform de fiecare dată
Abur perfect, textură fragedă, delicată
Găluşte pufoase, legume fragede şi peşte aromat, toate gătite în aparatul nostru Airfryer cu funcţie de preparare la abur. Acesta eliberează cantitatea perfectă de abur fără să înmoaie mâncarea, păstrând până la 87 % din nutrienţi.****
Crocant la exterior, suculent la interior – puterea funcţiei Steamfry
Acum te poţi bucura de ce e mai bun din ambele lumi. Prăjeşte cu aer fierbinte şi găteşte cu abur în acelaşi timp pentru o crustă aurie la exterior şi o textură suculentă la interior. Perfect pentru rulouri cu scorţişoară aurii, pâine crocantă, pui fraged şi legume delicioase. S-a terminat cu mâncărurile arse sau gătite insuficient.******
Curăţare simplificată
Depunerile de grăsime din coş sunt înmuiate şi mai uşor de îndepărtat datorită funcţiei automate SteamClean.
Şină EasySlide creată pentru scoaterea mai sigură şi mai uşoară a coşului
Fie că ai o singură mână liberă sau ai nevoie de acces rapid în timpul gătitului, tehnologia noastră patentată EasySlide Rail******* îţi permite să verifici, să amesteci sau să adaugi ingrediente mai uşor ca niciodată. Conceput pentru confort şi siguranţă maxime, mecanismul glisează lin şi sigur, menţinând coşul drept şi stabil pe şine în orice moment. Comparativ cu aşezarea coşului fierbinte pe blat, reduce riscul de arsuri, oferind o experienţă de gătit mai sigură şi fără întreruperi.
Găteşte mai rapid şi bucură-te de rezultate perfecte de fiecare dată
S-a terminat cu mâncărurile arse sau gătite insuficient. Tehnologia RapidAir Plus, cu designul său unic în formă de stea, permite aerului fierbinte să circule mai rapid în jurul ingredientelor şi prin acestea***, pentru o preparare uniformă de fiecare dată, cu până la 90 % mai puţină grăsime.*
Dimensiunea potrivită pentru nevoile tale zilnice
Găteşte până la 1,4 kg de legume, 10 ciocănele de pui, 6 fileuri de somon sau 9 brioşe.
Nu este nevoie să scoţi coşul pentru a verifica mâncarea!
Gata cu ghicitul: priveşte prin fereastră în timp ce găteşti şi vezi când preparatul e gata şi arată perfect.
Înveliş ceramic
Stratul nostru de acoperire de ultimă generaţie nu conţine PFAS: suprafaţă neaderentă, durabilă, rezistentă la pete şi uşor de curăţat.
O nouă lume, plină de varietate
Explorează 21 de moduri de a găti, de la coacere şi frigere până la preparare la abur şi reîncălzire. Setările merg până la 40 ℃ şi 24 de ore pentru deshidratare şi fermentare.
Inspiraţie inepuizabilă cu aplicaţia HomeID
Peste 10.000 de reţete delicioase, doar pentru aparatul tău Airfryer, cu instrucţiuni pas cu pas*****
Economiseşte spaţiu cu rezervorul de apă detaşabil
Când nu ai nevoie de abur, pur şi simplu scoate rezervorul pentru a economisi spaţiu pe blat.
Găteşte mai rapid, economiseşte timp şi energie
Găteşte cu până la 50 % mai rapid şi economiseşte până la 70 % din energie atunci când găteşti cu Philips Steam Airfryer în locul cuptorului.**
Funcţionare silenţioasă
Fără zgomote puternice – bucură-te de conversaţie sau muzică în timp ce Airfryer găteşte cu abur, frige şi coace.
Specificaţii tehnice
Ţara de origine
Fabricat în
China
Specificaţii tehnice
Putere
2000 W
Tensiune
220-240 V
Frecvenţă
50 Hz
Număr în pachet
1
Produs baterie
Nu
Specificaţie generală
Materialul principal
Metal
Materialul secundar
Plastic
Culoare
Auriu
Capacitate
7,2 l
Termorezistent
Da
Sistem anti-alunecare
Da
Capac transparent
Da
Interfaţă
Digital
Lungime cablu
1 m
Depozitare a cablului
Nu
Funcţie de păstrare cald
Da
Programe
12
Metodă de gătire
Prăjire, rumenire, preparare la grătar, coacere, gătit cu o singură oală, prăjire cu amestecare, sotare, prepararea alimentelor congelate, reîncălzire, dezgheţare, deshidratare, toast, păstrare la cald, tocană, fermentare, gătit lent, abur
* În comparaţie cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei
** Pe baza măsurătorilor în laboratorul intern cu aparatele Philips Airfryer, la gătirea unui piept de pui (160 °C, fără preîncălzire) sau a unui file de somon (200 °C, fără preîncălzire), faţă de utilizarea unui cuptor de clasă A. Procentajele exacte variază în funcţie de produs.
*** În comparaţie cu aparatele Philips Airfryer cu tehnologia RapidAir
**** Măsurare efectuată de laborator extern, bazată pe conţinutul de vitamina C din broccoli.
***** Numărul de reţete poate să varieze în funcţie de ţară
****** Comparaţie bazată pe gătirea unui pui întreg timp de 80 de minute, folosind funcţia de preparare cu abur şi aer fierbinte vs funcţia de preparare cu aer fierbinte
******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156),RU (2016111110), US (10448786).
