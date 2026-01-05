  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    • Prăjeşte, prepară la grătar, coace... şi prepară şi la abur! Prăjeşte, prepară la grătar, coace... şi prepară şi la abur! Prăjeşte, prepară la grătar, coace... şi prepară şi la abur!

      Philips Airfryer 5000, abur&şină, 7,2 l Airfryer

      NA547/07

      Clasificare generală / 5
      • Recenzii Recenzii Recenzii

      Prăjeşte, prepară la grătar, coace... şi prepară şi la abur!

      Bucură-te de toate, de la chiflele pufoase bao la pui auriu şi crocant şi până la somon delicios. Descoperă o lume a texturilor noi cu Philips Airfryer seria 5000 cu preparare cu abur.

      Vezi toate beneficiile

      Philips Airfryer 5000, abur&şină, 7,2 l Airfryer

      Produse similare

      Afişează toate Airfryer

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Acest produs
      Philips Airfryer 5000, abur&şină, 7,2 l
      - {discount-value}

      Philips Airfryer 5000, abur&şină, 7,2 l

      Airfryer

      total

      recurring payment

      Prăjeşte, prepară la grătar, coace... şi prepară şi la abur!

      Găteşte cu abur, prăjeşte cu aer sau încearcă-le pe ambele în acelaşi timp!

      • Tehnologie de preparare la abur pentru mai mulţi nutrienţi
      • Funcţie Steamfry pentru preparate crocante şi suculente, gătite la perfecţiune
      • Funcţie automată SteamClean pentru curăţare uşoară
      • Şină premium pentru glisare fără efort
      • Tehnologie RapidAir Plus pentru preparate gătite uniform de fiecare dată
      Abur perfect, textură fragedă, delicată

      Abur perfect, textură fragedă, delicată

      Găluşte pufoase, legume fragede şi peşte aromat, toate gătite în aparatul nostru Airfryer cu funcţie de preparare la abur. Acesta eliberează cantitatea perfectă de abur fără să înmoaie mâncarea, păstrând până la 87 % din nutrienţi.****

      Crocant la exterior, suculent la interior – puterea funcţiei Steamfry

      Crocant la exterior, suculent la interior – puterea funcţiei Steamfry

      Acum te poţi bucura de ce e mai bun din ambele lumi. Prăjeşte cu aer fierbinte şi găteşte cu abur în acelaşi timp pentru o crustă aurie la exterior şi o textură suculentă la interior. Perfect pentru rulouri cu scorţişoară aurii, pâine crocantă, pui fraged şi legume delicioase. S-a terminat cu mâncărurile arse sau gătite insuficient.******

      Curăţare simplificată

      Curăţare simplificată

      Depunerile de grăsime din coş sunt înmuiate şi mai uşor de îndepărtat datorită funcţiei automate SteamClean.

      Şină EasySlide creată pentru scoaterea mai sigură şi mai uşoară a coşului

      Şină EasySlide creată pentru scoaterea mai sigură şi mai uşoară a coşului

      Fie că ai o singură mână liberă sau ai nevoie de acces rapid în timpul gătitului, tehnologia noastră patentată EasySlide Rail******* îţi permite să verifici, să amesteci sau să adaugi ingrediente mai uşor ca niciodată. Conceput pentru confort şi siguranţă maxime, mecanismul glisează lin şi sigur, menţinând coşul drept şi stabil pe şine în orice moment. Comparativ cu aşezarea coşului fierbinte pe blat, reduce riscul de arsuri, oferind o experienţă de gătit mai sigură şi fără întreruperi.

      Găteşte mai rapid şi bucură-te de rezultate perfecte de fiecare dată

      Găteşte mai rapid şi bucură-te de rezultate perfecte de fiecare dată

      S-a terminat cu mâncărurile arse sau gătite insuficient. Tehnologia RapidAir Plus, cu designul său unic în formă de stea, permite aerului fierbinte să circule mai rapid în jurul ingredientelor şi prin acestea***, pentru o preparare uniformă de fiecare dată, cu până la 90 % mai puţină grăsime.*

      Dimensiunea potrivită pentru nevoile tale zilnice

      Dimensiunea potrivită pentru nevoile tale zilnice

      Găteşte până la 1,4 kg de legume, 10 ciocănele de pui, 6 fileuri de somon sau 9 brioşe.

      Nu este nevoie să scoţi coşul pentru a verifica mâncarea!

      Nu este nevoie să scoţi coşul pentru a verifica mâncarea!

      Gata cu ghicitul: priveşte prin fereastră în timp ce găteşti şi vezi când preparatul e gata şi arată perfect.

      Înveliş ceramic

      Înveliş ceramic

      Stratul nostru de acoperire de ultimă generaţie nu conţine PFAS: suprafaţă neaderentă, durabilă, rezistentă la pete şi uşor de curăţat.

      O nouă lume, plină de varietate

      O nouă lume, plină de varietate

      Explorează 21 de moduri de a găti, de la coacere şi frigere până la preparare la abur şi reîncălzire. Setările merg până la 40 ℃ şi 24 de ore pentru deshidratare şi fermentare.

      Inspiraţie inepuizabilă cu aplicaţia HomeID

      Inspiraţie inepuizabilă cu aplicaţia HomeID

      Peste 10.000 de reţete delicioase, doar pentru aparatul tău Airfryer, cu instrucţiuni pas cu pas*****

      Economiseşte spaţiu cu rezervorul de apă detaşabil

      Economiseşte spaţiu cu rezervorul de apă detaşabil

      Când nu ai nevoie de abur, pur şi simplu scoate rezervorul pentru a economisi spaţiu pe blat.

      Găteşte mai rapid, economiseşte timp şi energie

      Găteşte mai rapid, economiseşte timp şi energie

      Găteşte cu până la 50 % mai rapid şi economiseşte până la 70 % din energie atunci când găteşti cu Philips Steam Airfryer în locul cuptorului.**

      Funcţionare silenţioasă

      Funcţionare silenţioasă

      Fără zgomote puternice – bucură-te de conversaţie sau muzică în timp ce Airfryer găteşte cu abur, frige şi coace.

      Specificaţii tehnice

      • Ţara de origine

        Fabricat în
        China

      • Specificaţii tehnice

        Putere
        2000 W
        Tensiune
        220-240 V
        Frecvenţă
        50 Hz
        Număr în pachet
        1
        Produs baterie
        Nu

      • Specificaţie generală

        Materialul principal
        Metal
        Materialul secundar
        Plastic
        Culoare
        Auriu
        Capacitate
        7,2 l
        Termorezistent
        Da
        Sistem anti-alunecare
        Da
        Capac transparent
        Da
        Interfaţă
        Digital
        Lungime cablu
        1 m
        Depozitare a cablului
        Nu
        Funcţie de păstrare cald
        Da
        Programe
        12
        Metodă de gătire
        Prăjire, rumenire, preparare la grătar, coacere, gătit cu o singură oală, prăjire cu amestecare, sotare, prepararea alimentelor congelate, reîncălzire, dezgheţare, deshidratare, toast, păstrare la cald, tocană, fermentare, gătit lent, abur
        Numărul de coşuri
        1
        Coş detaşabil
        Da
        Interval de timp
        0 min. – 24 ore
        Interval de temperatură
        40–200 °C
        Control de la distanţă
        Nu
        Tehnologie
        RapidAir Plus
        Comutator de pornire/oprire integrat
        Da
        Oprire automată de siguranţă
        Da
        Termostat reglabil
        Da
        Lumină puternică
        Da
        Mânere reci la atingere
        Da
        Lavabil în maşina de spălat vase
        Da
        Indicator de temperatură
        Da
        Carcasă Coolwall
        Da
        Temperatură maximă
        200 ℃
        Accesorii conexe 1
        Set pentru grătar
        Accesorii conexe 2
        Set pentru coacere
        Înveliş ceramic
        Da
        Garanţie
        2 ani
        Coş simplu sau dublu
        Coş simplu
        Conectivitate
        Nu

      • Greutate şi dimensiuni

        Lungime produs
        457 mm
        Lăţime produs
        334 mm
        Înălţime produs
        320 mm
        Greutate produs
        8,9 kg
        Dimensiuni produs
        457 x 334 x 320 mm
        Lungime ambalaj
        520 mm
        Lăţime ambalaj
        372 mm
        Înălţime ambalaj
        370 mm
        Greutate ambalaj
        2,2 kg
        Dimensiunile ambalajului
        520 x 372 x 370 mm

      • Rezistenţă

        Carcasă
        Ambalaje sustenabile
        Manual
        100% reciclabil

      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      • * În comparaţie cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei
      • ** Pe baza măsurătorilor în laboratorul intern cu aparatele Philips Airfryer, la gătirea unui piept de pui (160 °C, fără preîncălzire) sau a unui file de somon (200 °C, fără preîncălzire), faţă de utilizarea unui cuptor de clasă A. Procentajele exacte variază în funcţie de produs.
      • *** În comparaţie cu aparatele Philips Airfryer cu tehnologia RapidAir
      • **** Măsurare efectuată de laborator extern, bazată pe conţinutul de vitamina C din broccoli.
      • ***** Numărul de reţete poate să varieze în funcţie de ţară
      • ****** Comparaţie bazată pe gătirea unui pui întreg timp de 80 de minute, folosind funcţia de preparare cu abur şi aer fierbinte vs funcţia de preparare cu aer fierbinte
      • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156),RU (2016111110), US (10448786).

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?
      CE

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.