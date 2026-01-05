Şină EasySlide creată pentru scoaterea mai sigură şi mai uşoară a coşului

Fie că ai o singură mână liberă sau ai nevoie de acces rapid în timpul gătitului, tehnologia noastră patentată EasySlide Rail******* îţi permite să verifici, să amesteci sau să adaugi ingrediente mai uşor ca niciodată. Conceput pentru confort şi siguranţă maxime, mecanismul glisează lin şi sigur, menţinând coşul drept şi stabil pe şine în orice moment. Comparativ cu aşezarea coşului fierbinte pe blat, reduce riscul de arsuri, oferind o experienţă de gătit mai sigură şi fără întreruperi.