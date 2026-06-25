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Ocupă cu 45% mai puţin spaţiu
2 coşuri suprapuse, mese duble
Crocante şi gătite uniform cu tehnologia RapidAir
Pregăteşte 2 feluri de mâncare care se termină în acelaşi timp
Aparatul nostru Airfryer compact cu două niveluri simplifică prepararea unor mese delicioase şi economiseşte 45% din spaţiul de pe blatul de bucătărie.*
Airfryer cu capacitate foarte mare, de 10 l, şi două coşuri suprapuse de câte 5 l. Friteuza noastră cu aer cald, ideală pentru familie, poate găti cu uşurinţă până la 1,4 kg de cartofi prăjiţi, 2 kg de legume sau 24 de ciocănele de pui. De asemenea, poţi găti fără probleme un pui întreg de 1,2 kg în fiecare coş de 5 l.
Savurează mese perfect crocante şi fragede datorită tehnologiei verticale RapidAir. Aerul fierbinte din partea de sus circulă în jurul alimentelor pentru a asigura mese gătite uniform de fiecare dată.
5.0
din 5
21
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Megan734
25/06/2026
Polska
Parte a unei promoții
Gotowanie stało się przyjemniejsze
Jestem bardzo zadowolona z tego produktu.Urządzenie jest proste w obsłudze, szybko przygotowuje posiłki i pozwala robić dwa dania jednocześnie. Potrawy wychodzą chrupiące i smaczne, a gotowanie stało się znacznie wygodniejsze. Dużym plusem jest też jego konstrukcja, mimo dużej pojemności jest wysoki, a nie szeroki, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca na blacie. Korzystam z niego bardzo często i zdecydowanie polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
Logot14
24/06/2026
Polska
Parte a unei promoții
Wygodne użytkowanie
Moja opinia o frytkownicy beztłuszczowej Philips Ovi Stacked Dual Basket serii 4000 NA462/80 jest bardzo pozytywna. Podczas testowania udało mi się przygotować wiele zdrowych, smacznych i szybkich dań. Urządzenie jest wygodne w użytkowaniu oraz łatwe do utrzymania w czystości. Dużym atutem są dwie oddzielne komory, które pozwalają na niezależne ustawienie czasu i temperatury dla różnych potraw. To praktyczne rozwiązanie, które znacznie ułatwia codzienne gotowanie.”
Avantaje
Wygodny w użytkowaniu, szybki, intuicyjny przestronny
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-21
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-21
Helga88
23/06/2026
Polska
Parte a unei promoții
Przemyślany airfryer
Po kilku użyciach mogę powiedzieć, że urządzenie bardzo dobrze sprawdza się w codziennym gotowaniu. Najbardziej podoba mi się możliwość jednoczesnego przygotowywania dwóch różnych dań dzięki niezależnym ustawieniom dla każdej szuflady. Korzystam również z aplikacji HomeID, która zawiera wiele ciekawych przepisów oraz gotowe programy. Wypróbowałam już kilka z nich i za każdym razem byłam zadowolona z efektu. Szczególnie lubię przygotowywać warzywa, ponieważ wychodzą idealnie upieczone i bardzo smaczne. Przydatną funkcją jest także sygnał przypominający o konieczności wymieszania lub obrócenia produktów podczas pieczenia. Dużą zaletą jest łatwość czyszczenia. Kosze można bez problemu umyć w zmywarce. Doceniam też to, że latem urządzenie nie nagrzewa mieszkania tak mocno jak piekarnik. Warto jednak pamiętać, że jest ono dość duże i ciężkie, dlatego najlepiej od razu znaleźć dla niego stałe miejsce na blacie. Dla mnie nie stanowi to problemu, biorąc pod uwagę wygodę użytkowania i efekty gotowania.
Avantaje
Dwie niezależne szuflady. Aplikacja HomeID. Możliwość mycia koszy w zmywarce. Bardzo dobre efekty pieczenia.
Dezavantaje
Dość ciężkie, więc wymaga stałego miejsca na blacie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
În comparaţie cu alte aparate Philips Airfryer
Comparativ cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei
Măsurare internă în laborator cu NA46x cu somon şi piept de pui faţă de utilizarea unui cuptor din clasa A. Rezultatele pot varia în funcţie de reţetă.