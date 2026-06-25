Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer, to mój wybawca, prawie jak ten na białym koniu. Uratował moją kuchnię przed całkowitym brakiem blatu. To game-changer w kuchni. Philips Ovi Stacked Dual Basket rośnie w górę, a nie wszerz. Dzięki temu zajmuje zminimalizowaną przestrzeń na blacie. A tym samym wcale nie taki mały, ale wariat, bo oferuje 10 litrów pojemności! Nowinką dla mnie jest funkcja synchronizacji (Sync), która sprawia, że w górnej kieszeni piecze się łosoś, a na dole chrupiące warzywa, a wszystko ląduje na moim talerzu świeże i gorące, w tym samym momencie. Złotem są dla mnie okienka podglądowe, dzięki którym nie muszę otwierać komory i sprawdzać jak się ma danie i tym samym kontroluję sytuację bez utraty ciepła. Dodatkowo ceramiczna powłoka bez szkodliwych PFAS, daje mi pewność, że jem i gotuję zdrowo dla siebie oraz moich bliskich. Szybko, bez tłuszczu i chrupiąco, a co jest wisienką na torcie tego wszystkiego? Nie ma w zlewie sterty garów. Znalazłam swój numer jeden w kuchni! Gorąco polecam!