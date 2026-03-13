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Seria 2000 Airfryer seria 2000 4,2 l
Asistență
NA229/00
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Declaraţie de conformitate UE
Important Information Manual NA110 NA120 NA130 NA210 NA220 NA229 NA230
Toate (9)
De la Philips Airfryer emană un miros de plastic
Unde pot găsi reţete pentru Philips Airfryer?
Pot utiliza hârtie de copt/folie de aluminiu în Philips Airfryer?
Trebuie să preîncălzesc Philips Airfryer?
Cum şi când se utilizează ulei în Philips Airfryer?
Aplicaţia Philips HomeID s-a închis sau s-a blocat
Stratul de acoperire al tăvii sau coşului Philips Airfryer se decojeşte
Din Philips Airfryer iese fum alb
Cartofii prăjiţi de casă preparaţi în Philips Airfryer nu sunt cum mă aşteptam
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