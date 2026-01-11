Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
NA229/00
Uşor de utilizat
Economie de timp şi efort
Mai puţin ulei
Perfect dimensionat
Gătitul cu aer cald îţi pregăteşte mâncărurile preferate cu până la 90% mai puţină grăsime, fără a compromite gustul.
Prăjire pe bază de aer, coacere, preparare la grătar, rumenire şi multe altele. Setează manual ora şi temperatura sau utilizează funcţiile presetate pentru 13 moduri diferite de gătit la îndemână, printre care reîncălzire, dezgheţare şi păstrare la cald.
Ecranul tactil uşor de utilizat are 9 funcţii presetate din care poţi alege: cartofi prăjiţi congelaţi, cartofi prăjiţi proaspeţi, ciocănele de pui, carne, peşte, mic dejun, legume, tort şi păstrare la cald.
3.0
din 5
2
Recenzii
Zirka20093
11/01/2026
Україна
Cumpărător verificat
Девайс чудовий, користуємось щодня
Дуже гарна мультипіч, стала незамінним помічником на кухні
Avantaje
255
Dezavantaje
0
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л
Dahka14
09/11/2025
Україна
Cumpărător verificat
Виріб має чудові функції, але май же одразу зламав
Після використання 4 рази прилад припинив працювати як потрібно. Здали в ремонт за гарантією тепер чекаємо бо запчастина буде через 3-4 тижні. Сказати що розчаровані то не сказати нічого.
Acest review a fost făcut pentru Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л
Acest review a fost făcut pentru Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л
În comparaţie cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei.
Sondaj în rândul utilizatorilor de HomeID, 6000 de respondenţi, 2021.
Procentaje medii bazate pe măsurători interne de laborator cu aparatele Airfryer Philips; gătirea unui piept de pui (setare AF 160 °C fără preîncălzire) sau a unui file de somon (setare AF 200 °C fără preîncălzire) faţă de utilizarea unui cuptor de clasă A.