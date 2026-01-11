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  • Gătește preparate gustoase fără efort
  • Gătește preparate gustoase fără efort
  • Gătește preparate gustoase fără efort
  • Gătește preparate gustoase fără efort
  • Gătește preparate gustoase fără efort
  • Gătește preparate gustoase fără efort
  • Gătește preparate gustoase fără efort
  • Gătește preparate gustoase fără efort
  • Gătește preparate gustoase fără efort
  • Gătește preparate gustoase fără efort
  • Gătește preparate gustoase fără efort

Seria 2000Airfryer seria 2000 4,2 l

NA229/00

3
| (2) Recenzii
Gătește preparate gustoase fără efort
Crocant la exterior, fraged în interior. Tehnologia unică RapidAir economisește timp și energie, fără a compromite gustul. Bucură-te de 13 metode diferite de gătit la apăsarea unui buton pentru garnituri și gustări delicioase și sănătoase în mai puțin de 15 minute.
Vezi toate beneficiile

Gătește preparate gustoase fără efort

  • Uşor de utilizat

  • Economie de timp şi efort

  • Mai puţin ulei

  • Perfect dimensionat

Bucură-te de mâncare sănătoasă cu până la 90% mai puţină grăsime**

Bucură-te de mâncare sănătoasă cu până la 90% mai puţină grăsime**

Gătitul cu aer cald îţi pregăteşte mâncărurile preferate cu până la 90% mai puţină grăsime, fără a compromite gustul.

13 metode de gătit cu o atingere de buton

13 metode de gătit cu o atingere de buton

Prăjire pe bază de aer, coacere, preparare la grătar, rumenire şi multe altele. Setează manual ora şi temperatura sau utilizează funcţiile presetate pentru 13 moduri diferite de gătit la îndemână, printre care reîncălzire, dezgheţare şi păstrare la cald.

Ecran tactil pentru control fără efort

Ecran tactil pentru control fără efort

Ecranul tactil uşor de utilizat are 9 funcţii presetate din care poţi alege: cartofi prăjiţi congelaţi, cartofi prăjiţi proaspeţi, ciocănele de pui, carne, peşte, mic dejun, legume, tort şi păstrare la cald.

Specificaţii tehnice

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3.0

din 5

2

Recenzii

4
3
2

11/01/2026

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Девайс чудовий, користуємось щодня

Дуже гарна мультипіч, стала незамінним помічником на кухні

Avantaje

255

Dezavantaje

0

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л

09/11/2025

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Виріб має чудові функції, але май же одразу зламав

Після використання 4 рази прилад припинив працювати як потрібно. Здали в ремонт за гарантією тепер чекаємо бо запчастина буде через 3-4 тижні. Сказати що розчаровані то не сказати нічого.

Acest review a fost făcut pentru Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л

Acest review a fost făcut pentru Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л

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Referințe

  1. În comparaţie cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei.

  2. Sondaj în rândul utilizatorilor de HomeID, 6000 de respondenţi, 2021.

  3. Procentaje medii bazate pe măsurători interne de laborator cu aparatele Airfryer Philips; gătirea unui piept de pui (setare AF 160 °C fără preîncălzire) sau a unui file de somon (setare AF 200 °C fără preîncălzire) faţă de utilizarea unui cuptor de clasă A.