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Producție oprită

HarmonyMicrosistem Hi-Fi din componente

MCM7000/12

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Bucuraţi-vă de muzică de înaltă fidelitate

Sunet excelent de pe CD-uri, MP3 Link şi USB Direct cu acest sistem Philips MCM7000/12. Tweeterele cu dom Hi-Fi vă oferă sunet detaliat şi natural, în timp ce controlul pentru sunete înalte şi joase vă permite să ajustaţi tonurile. Totul cu un aspect de înaltă calitate, cu carcasă din aluminiu.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Bucuraţi-vă de muzică de înaltă fidelitate

  • Tweeter de tip dom Hi-Fi

  • CD, USB, FM

  • 60 W, 4 boxe Hi-Fi

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Putere totală de ieşire de 60 W RMS

Putere totală de ieşire de 60 W RMS

RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica şi boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Tweeter de tip dom Hi-Fi pentru sunet detaliat şi natural

Tweeterul de tip dom Hi-Fi reproduc clar frecvenţele înalte şi medii care îmbunătăţesc claritatea globală a sunetului din boxe. Asigurând un amestec armonios de sunete variate nedistorsionate, acesta oferă claritate vocală detaliată şi puritate a tonurilor instrumentale, echilibrând prin urmare sunetul general atunci când sunt utilizate cu o combinaţie de woofere.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

04/09/2020

Magyarország

Magyarország

A mindenes

Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!

Avantaje

Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.

Dezavantaje

Bluetooth nincs beépítve

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Data utilizării 2018-09-04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Data utilizării 2018-09-04

01/09/2022

България

България

Cumpărător verificat

Продуктът е чудесен

защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Data utilizării 2020-09-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Data utilizării 2020-09-01

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