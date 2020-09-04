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Producție oprită
Bucuraţi-vă de muzică de înaltă fidelitate
Sunet excelent de pe CD-uri, MP3 Link şi USB Direct cu acest sistem Philips MCM7000/12. Tweeterele cu dom Hi-Fi vă oferă sunet detaliat şi natural, în timp ce controlul pentru sunete înalte şi joase vă permite să ajustaţi tonurile. Totul cu un aspect de înaltă calitate, cu carcasă din aluminiu.
Tweeter de tip dom Hi-Fi
CD, USB, FM
60 W, 4 boxe Hi-Fi
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica şi boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.
Tweeterul de tip dom Hi-Fi reproduc clar frecvenţele înalte şi medii care îmbunătăţesc claritatea globală a sunetului din boxe. Asigurând un amestec armonios de sunete variate nedistorsionate, acesta oferă claritate vocală detaliată şi puritate a tonurilor instrumentale, echilibrând prin urmare sunetul general atunci când sunt utilizate cu o combinaţie de woofere.
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5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Tomi12345
04/09/2020
Magyarország
A mindenes
Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!
Avantaje
Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.
Dezavantaje
Bluetooth nincs beépítve
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Data utilizării 2018-09-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Data utilizării 2018-09-04
Ushko
01/09/2022
България
Cumpărător verificat
Продуктът е чудесен
защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Data utilizării 2020-09-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Data utilizării 2020-09-01