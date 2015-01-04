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Producție oprită
Sunet bogat şi puternic
Microsistemul modern de sunet Philips MCM3150 stabileşte ritmul cu sunet detaliat şi bas puternic - graţie tehnologiei wOOx.
CD, MP3-CD, USB, FM
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.
MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
Sistemul de date radio (RDS) vă permite să recepţionaţi posturi radio fără să trebuiască să memoraţi frecvenţele acestora. În modul standard, sistemul RDS afişează numele postului în locul frecvenţei de transmisie, asigurând o selectare rapidă şi simplă a postului. Sistemul RDS permite posturilor de radio să trimită mesaje text precum ştiri şi informaţii despre post direct pe afişajul radioului. Utilizat în frecvent Europa, textul RDS este transmis pe aceeaşi frecvenţă pe care emite postul de radio. Puteţi selecta afişajul RDS elementar (numele postului) sau vă puteţi abona la servicii text suplimentare.
4.0
din 5
7
Recenzii
86%
recomandă acest produs
dariusz
04/01/2015
Polska
sprzet godny polecenia jak za taka cene.
wieza ogolnie ok dzwiek czysty basy fajne mile dla ucha,radio naprawde dosyc czysto odbiera szybko czyta plyty oraz usb.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM3150 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM3150 Mikrowieża
Maciej01
25/07/2014
Polska
Rewelacja
Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM3150 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM3150 Mikrowieża
lusi55
25/07/2014
Polska
Rewelacja
Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM3150 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM3150 Mikrowieża