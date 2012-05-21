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Producție oprită

Microsistem muzical

MCM3000/12

3.5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Sunet bogat şi puternic

Microsistemul muzical modern Philips MCM3000/12 stabileşte ritmul cu sunet detaliat şi bas puternic - graţie tehnologiei wOOx. Conectaţi-vă prin USB Direct pentru a asculta sau a reda de pe CD-uri şi CD-uri MP3 şi pentru a vă bucura de sunetul oferit.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Sunet bogat şi puternic

  • 100 W

Funcţiile timer cu funcţie Sleep şi Wake-Up

Funcţiile timer cu funcţie Sleep şi Wake-Up

Multe ceasuri cu alarmă dispun de o varietate de alarme. Acest radio cu ceas Philips vă trezeşte în sunetele radioului sau ale soneriei. Timerul cu funcţie Sleep vă permite să programaţi muzica pentru a coincide cu timpul până adormiţi în mod normal. Indiferent ce doriţi de la un ceas cu alarmă, fie că este o sonerie matinală care produce un ton stabil, fie că doriţi să ascultaţi muzica favorită când mergeţi la culcare, acest radio cu ceas are toate calităţile.

Dome tweeter pentru sunet detaliat şi natural

Tweeterele Dome reproduc clar frecvenţele înalte şi medii care îmbunătăţesc claritatea totală a sunetului din boxe. Asigurând un mix armonios de sunete variate nedistorsionate, acestea oferă claritate vocală detaliată şi puritate a tonurilor instrumentale, echilibrând prin urmare sunetul general atunci când sunt utilizate cu o combinaţie de woofere.

Tehnologia boxelor wOOx™ pentru un bas profund şi puternic

Tehnologia wOOx este un concept revoluţionar ce vă permite să auziţi şi să simţiţi basul profund, mai amplu decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele speciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas wOOx, iar coordonarea precisă dintre difuzorul principal şi tweeter asigură o tranziţie lină de la frecvenţele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală şi construcţia de tip sandwich perfect simetrică oferă o bază precisă, fără distorsionări. Tehnologia wOOx produce un bas dinamic de calitate, utilizând integral volumul boxei pentru a creşte cu adevărat impactul muzicii.

Specificaţii tehnice

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3.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

5
2
1

21/05/2012

Polska

Polska

Dobra, tania mikrowieża

Nie jest to wieża idealna, ale dość ładnie wygląda, jest mała i brzmi przyjemnie. Jeżeli nie jesteś audiofilem i potrzebujesz tylko prostej wieży do radia i cd - polecam!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM3000 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM3000 Mikrowieża

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý průměr

Hned u nového výrobku byla vadná CD mechanika.U výrobku PHILIPS jsem měl tento problém již několikrát.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM3000 Hudební mikrosystém

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM3000 Hudební mikrosystém

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