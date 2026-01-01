Coş de cumpărături

ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Imagine primară

Producție oprită

Microsistem audio elegant

MCM280D/12

Obsedat de sunet

Bucuraţi-vă de muzica dvs. de pe iPhone/iPod cu un sunet excelent graţie microsistemului Philips Hi-Fi MCM280D. Având un design stilat, vă poate încărca iPhone/iPod-ul în timp ce redă, poate converti CD-uri în format MP3 şi poate reda muzică în format MP3/WMA de la dispozitive portabile prin intermediul USB Direct.

Vezi toate beneficiile

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Obsedat de sunet

  • staţie de andocare pentru iPhone/iPod

Putere totală de ieşire de 60 W RMS

Acest sistem are o putere totală de ieşire de 60 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive dvs. USB portabile

Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive dvs. USB portabile

Conectaţi memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteţi savura momentele preferate împreună cu familia şi prietenii.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips