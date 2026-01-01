Coş de cumpărături

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MCM280D/12
Obsedat de sunet
Bucuraţi-vă de muzica dvs. de pe iPhone/iPod cu un sunet excelent graţie microsistemului Philips Hi-Fi MCM280D. Având un design stilat, vă poate încărca iPhone/iPod-ul în timp ce redă, poate converti CD-uri în format MP3 şi poate reda muzică în format MP3/WMA de la dispozitive portabile prin intermediul USB Direct.
staţie de andocare pentru iPhone/iPod
Acest sistem are o putere totală de ieşire de 60 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.
Conectaţi memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteţi savura momentele preferate împreună cu familia şi prietenii.
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