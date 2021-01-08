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Producție oprită
Design unic, care permite montarea pe perete
Fire modernă şi avangardistă, sunteţi atras de stil şi inovaţie. Din acest motiv veţi fi atras şi de noul MCM277. Acest sistem permite redarea CD-urilor MP3/WMA şi a formatului USB Direct, are un sunet dinamic şi performant şi un design rafinat, care permite montarea pe perete.
Redare MP3/WMA-CD
USB Direct
Acest sistem muzical Philips are o putere totală de ieşire de 10 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât este mai mare puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.
Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.
Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Vasilemm
08/01/2021
România
Excelent
Produsele Philips o calitate excepțională recomand
Avantaje
Totul ok
Dezavantaje
0
Acest review a fost făcut pentru MCM277 Sleek micro sound system
Data utilizării 2019-01-08
Acest review a fost făcut pentru MCM277 Sleek micro sound system
Data utilizării 2019-01-08
Vasy11
26/12/2020
România
Produs de calitate superioara
Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi
Avantaje
Exceptional
Dezavantaje
Telecomandă slaba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM277 Sleek micro sound system
Data utilizării 2018-12-26
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM277 Sleek micro sound system
Data utilizării 2018-12-26