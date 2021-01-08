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Producție oprită

Microsistem Hi-Fi

MCM277/12

4.5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Design unic, care permite montarea pe perete

Fire modernă şi avangardistă, sunteţi atras de stil şi inovaţie. Din acest motiv veţi fi atras şi de noul MCM277. Acest sistem permite redarea CD-urilor MP3/WMA şi a formatului USB Direct, are un sunet dinamic şi performant şi un design rafinat, care permite montarea pe perete.

Vezi toate beneficiile

cu redare USB Direct

Design unic, care permite montarea pe perete

  • Redare MP3/WMA-CD

  • USB Direct

Putere totală de ieşire 10 W RMS

Putere totală de ieşire 10 W RMS

Acest sistem muzical Philips are o putere totală de ieşire de 10 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât este mai mare puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

08/01/2021

România

România

Excelent

Produsele Philips o calitate excepțională recomand

Avantaje

Totul ok

Dezavantaje

0

Acest review a fost făcut pentru MCM277 Sleek micro sound system

Data utilizării 2019-01-08

Acest review a fost făcut pentru MCM277 Sleek micro sound system

Data utilizării 2019-01-08

26/12/2020

România

România

Produs de calitate superioara

Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi

Avantaje

Exceptional

Dezavantaje

Telecomandă slaba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM277 Sleek micro sound system

Data utilizării 2018-12-26

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM277 Sleek micro sound system

Data utilizării 2018-12-26

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