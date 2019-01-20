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Conferă putere melodiilor tale
Ascultă melodiile preferate la playerul tău de muzică portabil cu USB Direct şi intrare audio, MP3-CD şi CD-R/RW cu acest microsistem muzical Philips. Puterea de ieşire maximă de 70 W şi boxele Bass Reflex oferă combinaţia perfectă pentru sunet impresionant şi bas puternic.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta comenzile Balans, Clar, Puternic, Cald şi Luminos pe care le puteţi utiliza pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică redat.
Datorită capacităţii complete de transfer al fişierelor, te poţi bucura cu uşurinţă de confortul şi de distracţia accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.
MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
4.7
din 5
11
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Ferrozoli
20/01/2019
Magyarország
Ár-érték arányban tökéletesen el van találva.
Pici a bors, de erős, talán ez a legjobb jellemzője ennek a kicsi zenedoboznak. Óriási hangzás, kiváló zenei teljesítmény, könnyű kezelhetőség.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2350 Mikro zenei rendszer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2350 Mikro zenei rendszer
Merk
18/01/2019
Magyarország
Örülök, hogy megvettem
Nagyon szép tiszta a hangja, a rádiót és CD lejátszót használom, az USB-vel még nem próbáltam.A távirányító kézbeillő, praktikus. Egyszerű a beüzemelés, a használat.A hangfalak teljesítménye bőven elég az egész lakáshoz / 70 nm/. Külseje is nagyon elegáns.Jó az ára.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2350 Mikro zenei rendszer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2350 Mikro zenei rendszer
juditsos
05/01/2018
Magyarország
nagyon kellemes kis termék
az ár-érték arány kiváló, nagyon szépen szól, egyszerű kezelni és jól is mutat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2350 Mikro zenei rendszer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2350 Mikro zenei rendszer