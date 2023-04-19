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Producție oprită
Sunet bogat şi puternic
Ascultaţi toate melodiile preferate pe playerul muzical portabil cu USB Direct şi intrare audio. Acest microsistem audio Philips redă şi formate MP3-CD şi CD-R/RW şi dispune de difuzoare Bass Reflex pentru un bas puternic şi dramatic.
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 70 W
Uşa frontală automată adaugă mai multă complexitate la designul elegant al acestui sistem. Uşa elegantă, dar funcţională, care acoperă discul, glisează vertical în sus şi în jos într-o mişcare lină la atingerea unui buton, oricând doreşti să schimbi selecţia muzicală. Relaxează-te şi savurează performanţa audio dinamică în timp ce priveşti discul prin fereastra transparentă.
MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
4.2
din 5
18
Recenzii
83%
recomandă acest produs
PawełM2023
19/04/2023
Polska
Jak dla mnie super
Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt
Avantaje
dźwięk, wygląd, wejścia,
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2150 Mikrowieża
Data utilizării 2021-04-19
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2150 Mikrowieża
Data utilizării 2021-04-19
wallek5657
15/05/2015
Polska
super
za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2150 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2150 Mikrowieża
Piter111
16/08/2014
Polska
Fajne
Kupiłem sobie też wieże do mojego pokoju stylizacji gdzie szyję prasuje ogólnie pracuje i jest przydatna bo chociasz nie jest cicho
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2150 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2150 Mikrowieża