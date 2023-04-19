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Producție oprită

Microsistem muzical

MCM2150/12

4.2

| (18) Recenzii | 83% recomandă acest produs

Sunet bogat şi puternic

Ascultaţi toate melodiile preferate pe playerul muzical portabil cu USB Direct şi intrare audio. Acest microsistem audio Philips redă şi formate MP3-CD şi CD-R/RW şi dispune de difuzoare Bass Reflex pentru un bas puternic şi dramatic.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Sunet bogat şi puternic

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • max. 70 W

Putere maximă de ieşire de 70 W RMS

Încărcare automată CD

Uşa frontală automată adaugă mai multă complexitate la designul elegant al acestui sistem. Uşa elegantă, dar funcţională, care acoperă discul, glisează vertical în sus şi în jos într-o mişcare lină la atingerea unui buton, oricând doreşti să schimbi selecţia muzicală. Relaxează-te şi savurează performanţa audio dinamică în timp ce priveşti discul prin fereastra transparentă.

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.

Specificaţii tehnice

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4.2

din 5

18

Recenzii

83%

recomandă acest produs

3

19/04/2023

Polska

Polska

Jak dla mnie super

Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt

Avantaje

dźwięk, wygląd, wejścia,

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2150 Mikrowieża

Data utilizării 2021-04-19

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2150 Mikrowieża

Data utilizării 2021-04-19

15/05/2015

Polska

Polska

super

za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2150 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2150 Mikrowieża

16/08/2014

Polska

Polska

Fajne

Kupiłem sobie też wieże do mojego pokoju stylizacji gdzie szyję prasuje ogólnie pracuje i jest przydatna bo chociasz nie jest cicho

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2150 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2150 Mikrowieża

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