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Producție oprită
MCM149/12
Microsistem all-in-one
Apreciaţi sunetul fantastic oferit de microsistemul MCM149 cu adevărat compact şi elegant. Bucuraţi-vă de melodiile preferate MP3-CD, amplificate de puternicul Dynamic Bass Boost.
Redare MP3/WMA-CD
Design compact
Acest sistem are o putere totală de ieşire de 4 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.
Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.
Multe ceasuri cu alarmă dispun de o varietate de alarme. Acest radio cu ceas Philips vă trezeşte în sunetele radioului sau ale soneriei. Timerul cu funcţie Sleep vă permite să programaţi muzica pentru a coincide cu timpul până adormiţi în mod normal. Indiferent ce doriţi de la un ceas cu alarmă, fie că este o sonerie matinală care produce un ton stabil, fie că doriţi să ascultaţi muzica favorită când mergeţi la culcare, acest radio cu ceas are toate calităţile.
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