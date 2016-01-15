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Producție oprită
MCM1350/12
Conferă putere melodiilor tale
Ascultă toate materialele preferate la playerul tău de muzică portabil cu USB Direct şi intrare audio. Acest microsistem muzical Philips redă şi MP3-CD şi CD-R/RW. Puterea de ieşire maximă de 30 RMS şi boxele Bass Reflex oferă sunet impresionant şi bas puternic.
CD, MP3-CD, USB, FM
30 W
Uşa frontală automată adaugă mai multă complexitate la designul elegant al acestui sistem. Uşa elegantă, dar funcţională, care acoperă discul, glisează vertical în sus şi în jos într-o mişcare lină la atingerea unui buton, oricând doreşti să schimbi selecţia muzicală. Relaxează-te şi savurează performanţa audio dinamică în timp ce priveşti discul prin fereastra transparentă.
Datorită capacităţii complete de transfer al fişierelor, te poţi bucura cu uşurinţă de confortul şi de distracţia accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.
Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.
4.2
din 5
5
Recenzii
Sherlock
15/01/2016
Polska
Super sprzęcik
Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM1350 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM1350 Mikrowieża
greg656565
21/06/2021
Україна
Компактный муз. центр
Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.
Avantaje
Будильник, доступная цена.
Dezavantaje
Не нашел.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM1350 Музична мікросистема
Data utilizării 2019-06-21
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM1350 Музична мікросистема
Data utilizării 2019-06-21
regents
31/01/2018
България
системата има отлични характеристики
Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM1350 Микро музикална система
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM1350 Микро музикална система