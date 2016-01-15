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Producție oprită

Microsistem muzical

MCM1350/12

4.2

| (5) Recenzii

Conferă putere melodiilor tale

Ascultă toate materialele preferate la playerul tău de muzică portabil cu USB Direct şi intrare audio. Acest microsistem muzical Philips redă şi MP3-CD şi CD-R/RW. Puterea de ieşire maximă de 30 RMS şi boxele Bass Reflex oferă sunet impresionant şi bas puternic.

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Obsedat de sunet

Conferă putere melodiilor tale

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 W

Încărcare automată CD

Uşa frontală automată adaugă mai multă complexitate la designul elegant al acestui sistem. Uşa elegantă, dar funcţională, care acoperă discul, glisează vertical în sus şi în jos într-o mişcare lină la atingerea unui buton, oricând doreşti să schimbi selecţia muzicală. Relaxează-te şi savurează performanţa audio dinamică în timp ce priveşti discul prin fereastra transparentă.

USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al fişierelor, te poţi bucura cu uşurinţă de confortul şi de distracţia accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Specificaţii tehnice

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4.2

din 5

5

Recenzii

4
2
1

15/01/2016

Polska

Polska

Super sprzęcik

Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM1350 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM1350 Mikrowieża

21/06/2021

Україна

Україна

Компактный муз. центр

Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.

Avantaje

Будильник, доступная цена.

Dezavantaje

Не нашел.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM1350 Музична мікросистема

Data utilizării 2019-06-21

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM1350 Музична мікросистема

Data utilizării 2019-06-21

31/01/2018

България

България

системата има отлични характеристики

Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM1350 Микро музикална система

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM1350 Микро музикална система

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