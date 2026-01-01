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Producție oprită

Microsistem muzical Cube

MCM103B/12

Obsedat de sunet

Bucuraţi-vă de CD-urile preferate şi muzica portabilă exact cum vă place. Microsistemul muzical cubic Philips redă CD-uri şi nu numai, dispunând de asemenea de USB Direct pentru redarea muzicii portabile. Designul compact se potriveşte în orice spaţiu, la orice stil de viaţă.

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Relaxaţi-vă cu muzică excelentă

Obsedat de sunet

Putere totală de ieşire 10 W RMS

Putere totală de ieşire 10 W RMS

Acest sistem muzical Philips are o putere totală de ieşire de 10 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât este mai mare puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Designul compact se potriveşte la orice spaţiu, orice stil de viaţă

Designul compact se potriveşte la orice spaţiu, orice stil de viaţă. Acest televizor compact se potriveşte în orice încăpere, graţie designului suplu şi dimensiunilor reduse.

USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al fişierelor, vă puteţi bucura cu uşurinţă de confortul şi de distracţia accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Specificaţii tehnice

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