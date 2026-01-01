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MCD179/58
Transformaţi orice încăpere într-o sală de cinema
MCD179 DVD Micro Theater este tot ceea ce vă trebuie pentru o experienţă cinematică acasă. Cu sistemul de boxe 2.1 şi Dolby Digital pentru un sunet copleşitor, plus Scanare progresivă pentru imagini optimizate, vă aşteaptă o adevărată delectare audio-vizuală!
2,1
Redare DivX
alcătuit din componente
În spectrul acustic, frecvenţele joase şi cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensităţi scăzute. Activând funcţia Loudness, sunetele joase şi cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veţi percepe un sunet mai echilibrat şi mai uniform.
Multe ceasuri cu alarmă dispun de o varietate de alarme. Acest radio cu ceas Philips vă trezeşte în sunetele radioului sau ale soneriei. Timerul cu funcţie Sleep vă permite să programaţi muzica pentru a coincide cu timpul până adormiţi în mod normal. Indiferent ce doriţi de la un ceas cu alarmă, fie că este o sonerie matinală care produce un ton stabil, fie că doriţi să ascultaţi muzica favorită când mergeţi la culcare, acest radio cu ceas are toate calităţile.
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