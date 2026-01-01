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Producție oprită

DVD Micro Theater

MCD179/58

Transformaţi orice încăpere într-o sală de cinema

MCD179 DVD Micro Theater este tot ceea ce vă trebuie pentru o experienţă cinematică acasă. Cu sistemul de boxe 2.1 şi Dolby Digital pentru un sunet copleşitor, plus Scanare progresivă pentru imagini optimizate, vă aşteaptă o adevărată delectare audio-vizuală!

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cu boxe 2.1

Transformaţi orice încăpere într-o sală de cinema

  • 2,1

  • Redare DivX

  • alcătuit din componente

Funcţie Loudness pentru amplificarea sunetelor joase şi înalte

În spectrul acustic, frecvenţele joase şi cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensităţi scăzute. Activând funcţia Loudness, sunetele joase şi cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veţi percepe un sunet mai echilibrat şi mai uniform.

Funcţiile timer cu funcţie Sleep şi Wake-Up

Funcţiile timer cu funcţie Sleep şi Wake-Up

Multe ceasuri cu alarmă dispun de o varietate de alarme. Acest radio cu ceas Philips vă trezeşte în sunetele radioului sau ale soneriei. Timerul cu funcţie Sleep vă permite să programaţi muzica pentru a coincide cu timpul până adormiţi în mod normal. Indiferent ce doriţi de la un ceas cu alarmă, fie că este o sonerie matinală care produce un ton stabil, fie că doriţi să ascultaţi muzica favorită când mergeţi la culcare, acest radio cu ceas are toate calităţile.

Boxe elegante, cu finisare de lemn

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