Instalare simplă

Dimensiunea optimizată a becului LED este cheia, deoarece unele componente optice pot fi foarte mici. În timp ce alte soluții LED cu montare pe vechile instalații de pe piață pot avea o cutie exterioară a elementului de acționare, becurile LED Philips Ultinon Pro3021 au această componentă integrată, ceea ce face instalarea mai rapidă și mai ușoară. Designul compact este potrivit pentru o gamă mai largă de modele de autoturisme și poate fi instalat cu ușurință de mecanici specializați. Fă schimbarea de care ai nevoie! Urmează ghidul de instrucțiuni pas cu pas de aici*** și lista ilustrativă de modele compatibile de aici*****.