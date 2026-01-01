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LUM11005U3021X2
11005U3021
11005U3021X2
Tip de lampă: HB3/HB4
Luminozitate cu până la 100% mai bună
Lumină albă rece de 6000 K
Garanție de 2 ani
Număr de becuri: 2
Pentru un aspect contemporan, cu lumină albă rece, modernizează-ți farurile mașinii cu becuri LED Philips Ultinon Pro3021. Dispunând de cipuri LED puternice cu o temperatură de culoare de 6000 de kelvini, aceste becuri superioare sunt concepute pentru confort maxim la condus. Observă obstacolele mai rapid și condu cu mai multă încredere, fără a-i orbi pe ceilalți participanți la trafic. Obține atât performanță, cât și stil cu becurile noastre LED Philips Ultinon Pro3021.
Lampa LED potrivită asigură lumină de calitate care durează mai mult. Becurile Philips Ultinon Pro3021 au un design durabil cu un disipator termic de înaltă performanță, care deviază căldura de la componentele esențiale ale lămpii. Acestea oferă o durată de viață de până la 2.000 de ore, care poate fi de până la patru ori mai mare decât cea a becurilor cu halogen pe care le înlocuiesc***.
Dimensiunea optimizată a becului LED este cheia, deoarece unele componente optice pot fi foarte mici. În timp ce alte soluții LED cu montare pe vechile instalații de pe piață pot avea o cutie exterioară a elementului de acționare, becurile LED Philips Ultinon Pro3021 au această componentă integrată, ceea ce face instalarea mai rapidă și mai ușoară. Designul compact este potrivit pentru o gamă mai largă de modele de autoturisme și poate fi instalat cu ușurință de mecanici specializați. Fă schimbarea de care ai nevoie! Urmează ghidul de instrucțiuni pas cu pas de aici*** și lista ilustrativă de modele compatibile de aici*****.
Recenzii
În comparație cu standardul minim legal pentru becurile cu halogen
Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile. Nu este permisă utilizarea lămpilor pe drumurile publice.
Pentru detalii, accesează Philips.com/AutomotiveSupport
Disponibilă la adresa Philips.com/LEDcompatibility-check
Accesează Philips.com/LED-bulbs