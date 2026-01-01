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  • Luminează drumul din față cu lumină LED
  • Luminează drumul din față cu lumină LED
  • Luminează drumul din față cu lumină LED
  • Luminează drumul din față cu lumină LED
  • Luminează drumul din față cu lumină LED
  • Luminează drumul din față cu lumină LED
  • Luminează drumul din față cu lumină LED
  • Luminează drumul din față cu lumină LED
  • Luminează drumul din față cu lumină LED
  • Luminează drumul din față cu lumină LED

Ultinon Pro3021Lumină LED elegantă

LUM11005U3021X2

11005U3021

11005U3021X2

Luminează drumul din față cu lumină LED
Becurile LED Philips pentru faruri** sunt concepute pentru a oferi valoare remarcabilă, iluminare confortabilă și performanță fiabilă. Construite pentru o durată mare de viață și instalare ușoară, aceste becuri sunt soluția perfectă de modernizare de la tehnologia cu halogen la cea LED.
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Iluminare cu LED elegantă, ușor de montat

Luminează drumul din față cu lumină LED

  • Tip de lampă: HB3/HB4

  • Luminozitate cu până la 100% mai bună

  • Lumină albă rece de 6000 K

  • Garanție de 2 ani

  • Număr de becuri: 2

Lumină albă rece, de calitate

Pentru un aspect contemporan, cu lumină albă rece, modernizează-ți farurile mașinii cu becuri LED Philips Ultinon Pro3021. Dispunând de cipuri LED puternice cu o temperatură de culoare de 6000 de kelvini, aceste becuri superioare sunt concepute pentru confort maxim la condus. Observă obstacolele mai rapid și condu cu mai multă încredere, fără a-i orbi pe ceilalți participanți la trafic. Obține atât performanță, cât și stil cu becurile noastre LED Philips Ultinon Pro3021.

Becuri cu durată mare de viață

Lampa LED potrivită asigură lumină de calitate care durează mai mult. Becurile Philips Ultinon Pro3021 au un design durabil cu un disipator termic de înaltă performanță, care deviază căldura de la componentele esențiale ale lămpii. Acestea oferă o durată de viață de până la 2.000 de ore, care poate fi de până la patru ori mai mare decât cea a becurilor cu halogen pe care le înlocuiesc***.

Instalare simplă

Dimensiunea optimizată a becului LED este cheia, deoarece unele componente optice pot fi foarte mici. În timp ce alte soluții LED cu montare pe vechile instalații de pe piață pot avea o cutie exterioară a elementului de acționare, becurile LED Philips Ultinon Pro3021 au această componentă integrată, ceea ce face instalarea mai rapidă și mai ușoară. Designul compact este potrivit pentru o gamă mai largă de modele de autoturisme și poate fi instalat cu ușurință de mecanici specializați. Fă schimbarea de care ai nevoie! Urmează ghidul de instrucțiuni pas cu pas de aici*** și lista ilustrativă de modele compatibile de aici*****.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. În comparație cu standardul minim legal pentru becurile cu halogen

  2. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile. Nu este permisă utilizarea lămpilor pe drumurile publice.

  3. Pentru detalii, accesează Philips.com/AutomotiveSupport

  4. Disponibilă la adresa Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Accesează Philips.com/LED-bulbs