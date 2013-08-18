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Producție oprită

Immersive SoundHome Theater

HTS3510/12

4.5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Sunet surround cinematografic puternic cu bas profund

Aduceţi puterea cinematografului la dvs. acasă! Boxele puternice cu cabluri bas şi upscaling de înaltă definiţie HDMI 1080p vă inundă căminul cu experienţă de divertisment

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Sunet surround cinematografic puternic cu bas profund

  • HDMI 1080p

Boxe puternice cu cabluri bas pentru sunet excelent

Boxe puternice cu cabluri bas pentru sunet excelent

Sunet surround Dolby Digital şi Pro Logic II

Sunet surround Dolby Digital şi Pro Logic II

Un decodor Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor şase canale de informaţii audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround şi o percepţie naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme şi muzică

Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme şi muzică

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Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní

S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3510 Domácí kino 5.1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3510 Domácí kino 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

małe a cieszy

jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

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