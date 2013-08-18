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Producție oprită
Sunet surround cinematografic puternic cu bas profund
Aduceţi puterea cinematografului la dvs. acasă! Boxele puternice cu cabluri bas şi upscaling de înaltă definiţie HDMI 1080p vă inundă căminul cu experienţă de divertisment
HDMI 1080p
Un decodor Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor şase canale de informaţii audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround şi o percepţie naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.
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4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Forsus
18/08/2013
Česká republika
Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní
S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3510 Domácí kino 5.1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3510 Domácí kino 5.1
sebek79
15/05/2012
Polska
małe a cieszy
jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1