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Informații de legalitate

HR2632/90

Producție oprită

Asistență

HR2632/90

HR2632/90

HR2632/90

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Eco passport Philips Viva Collection Hand blender - English (US)

  • PDF fişier, 180.1 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Hand blender HR2632/90 - English (US)

  • PDF fişier, 948.3 kB
  • 13 March 2026

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