-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
HR2632/90
Producție oprită
Asistență
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Eco passport Philips Viva Collection Hand blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Hand blender HR2632/90 - English (US)
Toate (5)
Ingredientele tari pot deteriora blenderul de mână Philips?
Pot zdrobi cuburi de gheaţă cu blenderul de mână Philips?
Pot pune alimente tari în tocătorul Philips?
Pot zdrobi cuburi de gheaţă cu tocătorul Philips?
Cum se curăţă bara blenderului de mână Philips
Tel (1 buc.)
Pure Essentials CollectionUnitate de cuplare a blenderului
Blenderul de mână Philips s-a oprit brusc din funcţionare