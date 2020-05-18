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Producție oprită

HR2632/90

HR2632/90

4.8
| (51) Recenzii | 98% recomandă acest produs
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Buton Turbo de putere suplimentară

Mixerul de mână Philips are un buton turbo cu putere suplimentară pentru cele mai dure ingrediente.

Mâner şi butoane moi

Mânerul şi butoanele moi oferă confort la utilizarea produsului.

Accesoriu tel pentru frişcă, maioneză şi multe altele

Accesoriu tel unic pentru mixerul vertical Philips, pentru frişcă, maioneză, compoziţie clătite şi multe altele. Face mixerul vertical multifuncţional şi versatil.

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Recenzii

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4.8

din 5

51

Recenzii

98%

recomandă acest produs

3
2

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Vynikající.

Výrobek mám již delší dobu a jsem s ním moc spokojená. Skladný, má vše, co potřebuji pro usnadnění práce.

Avantaje

Jednoduchý, snadný, skladný, ale výkonný.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník v kuchyni.

Pro mne je nenahraditelným pomocníkem v kuchyni. Mám ho neustále po ruce, kdykoliv ho potřebuji - rád vařím. Je moc fajn.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér

07/03/2018

Česká republika

Česká republika

Výborný výrobek do každé domácnosti

Krásný design a doplněk do kuchyně. Doporučuji všem, kdo rád vaří.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér

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