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Producție oprită
Mixerul de mână Philips are un buton turbo cu putere suplimentară pentru cele mai dure ingrediente.
Mânerul şi butoanele moi oferă confort la utilizarea produsului.
Accesoriu tel unic pentru mixerul vertical Philips, pentru frişcă, maioneză, compoziţie clătite şi multe altele. Face mixerul vertical multifuncţional şi versatil.
4.8
din 5
51
Recenzii
98%
recomandă acest produs
18/05/2020
Česká republika
Vynikající.
Výrobek mám již delší dobu a jsem s ním moc spokojená. Skladný, má vše, co potřebuji pro usnadnění práce.
Avantaje
Jednoduchý, snadný, skladný, ale výkonný.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér
Vnouček
28/02/2019
Česká republika
Výborný pomocník v kuchyni.
Pro mne je nenahraditelným pomocníkem v kuchyni. Mám ho neustále po ruce, kdykoliv ho potřebuji - rád vařím. Je moc fajn.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér
Dajka
07/03/2018
Česká republika
Výborný výrobek do každé domácnosti
Krásný design a doplněk do kuchyně. Doporučuji všem, kdo rád vaří.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2632/90 Tyčový mixér