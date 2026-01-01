Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
HR2004/70
Amestecarea puternică a devenit mai uşoară
Acest blender Philips HR2004/70 dispune de un motor de 350 W, un vas de 1,5 l şi o lamă de 5 stele, combinate pentru a oferi rezultate perfecte. Amestecarea este astfel mai uşoară.
350 W
Vas din plastic de 1,5 l
cu filtru
2 viteze şi impuls
Garanţie integrală pentru 2 ani.
Toate componentele demontabile pot fi curăţate în maşina de spălat vase.
Evită spargerea cu acest vas rezistent la şocuri.
Recenzii