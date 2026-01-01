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  • Amestecarea puternică a devenit mai uşoară
  • Amestecarea puternică a devenit mai uşoară
  • Amestecarea puternică a devenit mai uşoară
  • Amestecarea puternică a devenit mai uşoară
  • Amestecarea puternică a devenit mai uşoară
  • Amestecarea puternică a devenit mai uşoară

Producție oprită

Daily CollectionBlender

HR2004/70

Amestecarea puternică a devenit mai uşoară

Acest blender Philips HR2004/70 dispune de un motor de 350 W, un vas de 1,5 l şi o lamă de 5 stele, combinate pentru a oferi rezultate perfecte. Amestecarea este astfel mai uşoară.

Vezi toate beneficiile

Blender cu lamă de 5 stele şi motor de 350 W

Amestecarea puternică a devenit mai uşoară

  • 350 W

  • Vas din plastic de 1,5 l

  • cu filtru

  • 2 viteze şi impuls

2 ani garanţie

2 ani garanţie

Garanţie integrală pentru 2 ani.

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Toate componentele demontabile pot fi curăţate în maşina de spălat vase.

Vas rezistent

Vas rezistent

Evită spargerea cu acest vas rezistent la şocuri.

Specificaţii tehnice

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