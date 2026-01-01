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Informații de legalitate

  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.

Producție oprită

Aluminium CollectionStorcător

HR1865/00

Suc maxim. Bătăi de cap minime.

Prepararea sucului nu a fost niciodată mai uşoară cu acest storcător Philips din aluminiu anodizat, cu filtru unic cu micro-sită, motor de 700 W, tub de alimentare XXL din oţel inoxidabil, sistem anti-picurare, recipient de 2 l pentru pulpă şi vas elegant de 1,5 l pentru suc.

Vezi toate beneficiile

Filtru unic cu micro-sită, tub XXL şi sistem anti-picurare

Suc maxim. Bătăi de cap minime.

  • 700 W

  • 2 L

  • Tub XXL

Anti-picurare pentru a preveni picurarea sucului

Anti-picurare pentru a preveni picurarea sucului

Sistemul anti-picurare opreşte picurarea de pe gura de scurgere după prepararea sucului.

În tubul de mari dimensiuni pot fi introduse fructe şi legume şi mai mari

În tubul de mari dimensiuni pot fi introduse fructe şi legume şi mai mari

Tubul de alimentare de mari dimensiuni înghite fructele şi legumele întregi, astfel încât nu mai este nevoie să le tăiaţi şi să le mărunţiţi.

Preparare continuă a sucului mulţumită capacităţii foarte mari

Preparare continuă a sucului mulţumită capacităţii foarte mari

Recipientul pentru pulpă de 2 l şi vasul pentru suc de 1,5 l vă permit să preparaţi mai mult suc într-o singură utilizare.

Specificaţii tehnice

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