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Producție oprită
HR1865/00
Suc maxim. Bătăi de cap minime.
Prepararea sucului nu a fost niciodată mai uşoară cu acest storcător Philips din aluminiu anodizat, cu filtru unic cu micro-sită, motor de 700 W, tub de alimentare XXL din oţel inoxidabil, sistem anti-picurare, recipient de 2 l pentru pulpă şi vas elegant de 1,5 l pentru suc.
700 W
2 L
Tub XXL
Sistemul anti-picurare opreşte picurarea de pe gura de scurgere după prepararea sucului.
Tubul de alimentare de mari dimensiuni înghite fructele şi legumele întregi, astfel încât nu mai este nevoie să le tăiaţi şi să le mărunţiţi.
Recipientul pentru pulpă de 2 l şi vasul pentru suc de 1,5 l vă permit să preparaţi mai mult suc într-o singură utilizare.
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