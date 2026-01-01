Suc maxim. Bătăi de cap minime.

Prepararea sucului nu a fost niciodată mai uşoară cu acest storcător Philips din aluminiu anodizat, cu filtru unic cu micro-sită, motor de 700 W, tub de alimentare XXL din oţel inoxidabil, sistem anti-picurare, recipient de 2 l pentru pulpă şi vas elegant de 1,5 l pentru suc.