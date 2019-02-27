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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1837/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1837/00

Producție oprită

Viva CollectionStorcător

HR1837/00

4.7

| (10) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Suc maxim. Bătăi de cap minime.

Orice îţi doreşti de la un storcător – nivel înalt de extragere a sucului, se curăţă într-un minut – totul într-un design compact, cu dimensiunea redusă la jumătate! *. Bucură-te de un suc făcut în casă zi de zi.

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Produse compatibile
Viva Collection

Viva Collection
Element de împingere

CP9558/01

Viva Collection

Viva Collection
Colector de suc cu gură de scurgere

CP9560/01

Viva Collection

Viva Collection
Recipient pentru pulpă

CP9561/01

Viva Collection

Viva Collection
Sită pentru storcător

CP9562/01

Viva Collection

Viva Collection
Vas pentru suc

CP9563/01

Viva Collection

Viva Collection
Gură de scurgere

CP9564/01

Viva Collection

Viva Collection
Capac pentru storcătorul de fructe

CP9559/01

Design compact multifuncţional

Suc maxim. Bătăi de cap minime.

  • 500 W

  • Curăţare rapidă

  • 1,5 l

  • Anti-picurare, pâlnie

Un storcător compact întotdeauna la îndemână în bucătăria ta

Un storcător compact întotdeauna la îndemână în bucătăria ta

Fiind de două ori mai mic*, acest storcător ocupă un spaţiu limitat. Îl poţi lăsa pe blatul din bucătărie sau îl poţi depozita cu uşurinţă.

Suc direct în paharul tău

Suc direct în paharul tău

Acest storcător îţi permite să utilizezi propriul tău pahar. (max 12 cm înălţime). Aşează-l direct sub robinetul integrat şi eşti gata să prepari sucul.

Prepară până la 1,5 l odată

Prepară până la 1,5 l odată

Poţi prepara până la 1,5 l de suc odată, fără a fi nevoie să goleşti recipientul pentru pulpă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

10

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jednoduchá příprava, snadná údržba, prostě fajn.

Jednoduchá příprava, snadná údržba, odšťavní všechno, třeba i brambory - a bramborová šťáva je velmi zdravá. Prostě naprostá spokojenost.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač

15/01/2018

Česká republika

Česká republika

s tímto produkten jsem velmi spokojen

ODŠŤAVŇOVAČ MÁ VELMI DOBRÝ VÝKON A RYCHLÉ ZPRACOVÁVÁNÍ MATERIÁLU K ODŠŤAVŇOVÁNÍ - ČIŠTĚNÍ ODŠTAVŇOVAČE TAKÉ NENÍ SLOŽITÉ S VÝROBKEM JSEM VELMI SPOKOJEN A JE DOBRÝM POMOCNÍKEM V DOMÁCNOSTI.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač

08/01/2018

Česká republika

Česká republika

Jsme spokojení.

Vahali jsme jestli ho pořídit. A nakonec jsme radi ze jsme to udelali.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač

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Referințe

  1. în comparaţie cu storcătorul din colecţia Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73