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Producție oprită
Suc maxim. Bătăi de cap minime.
Orice îţi doreşti de la un storcător – nivel înalt de extragere a sucului, se curăţă într-un minut – totul într-un design compact, cu dimensiunea redusă la jumătate! *. Bucură-te de un suc făcut în casă zi de zi.
CP9558/01
CP9560/01
CP9561/01
CP9562/01
CP9563/01
CP9564/01
CP9559/01
500 W
Curăţare rapidă
1,5 l
Anti-picurare, pâlnie
Fiind de două ori mai mic*, acest storcător ocupă un spaţiu limitat. Îl poţi lăsa pe blatul din bucătărie sau îl poţi depozita cu uşurinţă.
Acest storcător îţi permite să utilizezi propriul tău pahar. (max 12 cm înălţime). Aşează-l direct sub robinetul integrat şi eşti gata să prepari sucul.
Poţi prepara până la 1,5 l de suc odată, fără a fi nevoie să goleşti recipientul pentru pulpă.
4.7
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Šmoulinka
27/02/2019
Česká republika
Jednoduchá příprava, snadná údržba, prostě fajn.
Jednoduchá příprava, snadná údržba, odšťavní všechno, třeba i brambory - a bramborová šťáva je velmi zdravá. Prostě naprostá spokojenost.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač
fIFÍK
15/01/2018
Česká republika
s tímto produkten jsem velmi spokojen
ODŠŤAVŇOVAČ MÁ VELMI DOBRÝ VÝKON A RYCHLÉ ZPRACOVÁVÁNÍ MATERIÁLU K ODŠŤAVŇOVÁNÍ - ČIŠTĚNÍ ODŠTAVŇOVAČE TAKÉ NENÍ SLOŽITÉ S VÝROBKEM JSEM VELMI SPOKOJEN A JE DOBRÝM POMOCNÍKEM V DOMÁCNOSTI.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač
Beer
08/01/2018
Česká republika
Jsme spokojení.
Vahali jsme jestli ho pořídit. A nakonec jsme radi ze jsme to udelali.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač
în comparaţie cu storcătorul din colecţia Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73