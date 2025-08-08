Căutare termeni
HR1507/00
Ajutorul tău în bucătărie.
Tocătorul nostru hibrid este instrumentul de bucătărie ideal pentru a prepara mese acasă. Toacă, feliază sau rade pentru a finaliza cele mai complexe feluri de mâncare. De asemenea, poţi rade și brânză, prepara frişcă sau decoji usturoiul cu uşurinţă.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Tocare rapidă şi perfectă datorită motorului puternic de 650 W. Prepară orice fel de mâncare în cel mai scurt timp.
Toacă uniform ingrediente moi şi tari, datorită tehnologiei PowerChop care combină optim lamele, unghiul de tăiere şi bolul interior.
Trebuie sa prepari mai multe porţii pentru familia ta? Poţi găti în bolul de sticlă de 2 l preparate precum sosuri, salate, unt de arahide etc.
Cu cele patru setări de viteză, poţi prepara orice fel de mâncare doreşti. Pentru sosuri şi paste cu bucăţi mai mari, utilizează viteze mai mici şi, dacă vrei să fie perfect omogenizate, utilizează vitezele cele mai mari.
Toacă fără griji, datorită stabilităţii pe care o oferă baza de cauciuc a robotului nostru de bucătărie hibrid.
Nu îţi face griji cu privire la curăţare. Atât vasul, cât şi lamele şi discurile pot fi spălate în maşina de spălat vase.
De la sosuri la salate, acest tocător se ocupă cu uşurinţă de toate tipurile de ingrediente. Poţi felia fructe sau legume, poţi rade brânză sau ciocolată şi, desigur, poţi toca cele mai dure ingrediente, cum ar fi nuci şi carne.
Îţi poţi pregăti cu uşurinţă propriul unt de arahide acasă şi poţi explora arome noi şi mai sănătoase. Poţi chiar să prepari propria ciocolată pentru copiii tăi.
Lamele cu tăiere precisă ca de laser sunt special concepute pentru a tăia orice, pentru a-ţi face rutina de tocare cât mai rapidă posibil.
Prepară fără efort feluri de mâncare sau salate cu ajutorul discului nostru pentru feliere, care oferă rezultate rapide şi uniforme.
Foloseşte discul nostru de radere pentru a rade brânză şi a o presăra pe feluri de mâncare sau pe legume, pentru o salată sănătoasă.
Trebuie să prepari un fel de mâncare cu mulţi căţei de usturoi? Trebuie doar să montezi curăţătorul de usturoi şi să introduci căţeii de usturoi. Vei obţine caţei de usturoi decojiţi şi mâini curate.
Rade cu uşurinţă brânză sau prepară piure de cartofi pentru orice reţetă, cu ajutorul discului nostru de granulare.
Prepară frişcă sau bate albuşurile de ou cu uşurinţă cu ajutorul discului de emulsifiere.
