    Ajutorul tău în bucătărie.
      Tocător seria 5000 Tocător

      HR1507/00

      Ajutorul tău în bucătărie.

      Tocătorul nostru hibrid este instrumentul de bucătărie ideal pentru a prepara mese acasă. Toacă, feliază sau rade pentru a finaliza cele mai complexe feluri de mâncare. De asemenea, poţi rade și brânză, prepara frişcă sau decoji usturoiul cu uşurinţă.

      Tocător seria 5000 Tocător

      Ajutorul tău în bucătărie.

      Prepară mâncarea cu tocătorul nostru hibrid 6 în 1.

      • Tocare superioară datorită tehnologiei PowerChop
      • Prepară orice fel de mâncare cu tocătorul nostru hibrid 6 în 1
      • Rezultate rapide şi perfecte datorită motorului de 650 W
      • Prepară sosurile preferate în bolul de sticlă de 2 l
      • Atât bolul, cât şi accesoriile, pot fi spălate în maşina de spălat vase
      Tocare puternică oricând ai nevoie.

      Tocare puternică oricând ai nevoie.

      Tocare rapidă şi perfectă datorită motorului puternic de 650 W. Prepară orice fel de mâncare în cel mai scurt timp.

      Tehnologie PowerChop pentru performanţe superioare de tocare

      Tehnologie PowerChop pentru performanţe superioare de tocare

      Toacă uniform ingrediente moi şi tari, datorită tehnologiei PowerChop care combină optim lamele, unghiul de tăiere şi bolul interior.

      Prepară-ţi mesele pentru familie în bolul de sticlă de 2 l

      Prepară-ţi mesele pentru familie în bolul de sticlă de 2 l

      Trebuie sa prepari mai multe porţii pentru familia ta? Poţi găti în bolul de sticlă de 2 l preparate precum sosuri, salate, unt de arahide etc.

      Patru setări de viteză, pentru precizie absolută!

      Patru setări de viteză, pentru precizie absolută!

      Cu cele patru setări de viteză, poţi prepara orice fel de mâncare doreşti. Pentru sosuri şi paste cu bucăţi mai mari, utilizează viteze mai mici şi, dacă vrei să fie perfect omogenizate, utilizează vitezele cele mai mari.

      Fără alunecare.

      Fără alunecare.

      Toacă fără griji, datorită stabilităţii pe care o oferă baza de cauciuc a robotului nostru de bucătărie hibrid.

      Curăţare uşoară

      Curăţare uşoară

      Nu îţi face griji cu privire la curăţare. Atât vasul, cât şi lamele şi discurile pot fi spălate în maşina de spălat vase.

      Un singur instrument, posibilităţi nelimitate!

      Un singur instrument, posibilităţi nelimitate!

      De la sosuri la salate, acest tocător se ocupă cu uşurinţă de toate tipurile de ingrediente. Poţi felia fructe sau legume, poţi rade brânză sau ciocolată şi, desigur, poţi toca cele mai dure ingrediente, cum ar fi nuci şi carne.

      Creează propriul unt de arahide de la zero.

      Creează propriul unt de arahide de la zero.

      Îţi poţi pregăti cu uşurinţă propriul unt de arahide acasă şi poţi explora arome noi şi mai sănătoase. Poţi chiar să prepari propria ciocolată pentru copiii tăi.

      Tocare rapidă datorită celor 4 lame din oţel inoxidabil

      Tocare rapidă datorită celor 4 lame din oţel inoxidabil

      Lamele cu tăiere precisă ca de laser sunt special concepute pentru a tăia orice, pentru a-ţi face rutina de tocare cât mai rapidă posibil.

      Feliază legumele cu uşurinţă, fără efort

      Feliază legumele cu uşurinţă, fără efort

      Prepară fără efort feluri de mâncare sau salate cu ajutorul discului nostru pentru feliere, care oferă rezultate rapide şi uniforme.

      Rade cu uşurinţă legumele sau brânza

      Rade cu uşurinţă legumele sau brânza

      Foloseşte discul nostru de radere pentru a rade brânză şi a o presăra pe feluri de mâncare sau pe legume, pentru o salată sănătoasă.

      Curăţător de usturoi pentru prepararea mai rapidă a meselor

      Curăţător de usturoi pentru prepararea mai rapidă a meselor

      Trebuie să prepari un fel de mâncare cu mulţi căţei de usturoi? Trebuie doar să montezi curăţătorul de usturoi şi să introduci căţeii de usturoi. Vei obţine caţei de usturoi decojiţi şi mâini curate.

      Rade brânza de care ai nevoie pentru orice fel de mâncare

      Rade brânza de care ai nevoie pentru orice fel de mâncare

      Rade cu uşurinţă brânză sau prepară piure de cartofi pentru orice reţetă, cu ajutorul discului nostru de granulare.

      Frişcă pentru deserturile tale

      Frişcă pentru deserturile tale

      Prepară frişcă sau bate albuşurile de ou cu uşurinţă cu ajutorul discului de emulsifiere.

      Specificaţii tehnice

      • Specificaţie generală

        Materialul principal
        Plastic
        Materialul secundar
        Plastic/oţel inoxidabil
        Funcţii
        Viteze 1/2/3/4
        Tip de produs
        Tocător hibrid
        Certificări
        CB
        Capacitate coş
        Max. 2 l
        Sistem anti-alunecare
        Da
        Lungime cablu
        >1,2 m
        Tehnologie
        Techologie PowerChop
        Comutator de pornire/oprire integrat
        Butonul de pornire/oprire
        Componente lavabile în maşină
        Da
        Indicator nivel de capacitate
        Da
        Material vas
        Plastic/sticlă
        Materialul lamei
        Oţel inoxidabil
        Rotaţii pe minut (RPM)
        5000
        Fără BPA
        Da
        Funcţia Pulse
        Da
        Lame detaşabile
        Da
        Capacitatea de a zdrobi gheaţa
        Da
        Capacitatea de a amesteca ingrediente fierbinţi
        <60 dar nu este recomandată
        Nivel de zgomot (standard)
        <80 dB
        Garanţie
        2 ani
        Compatibil cu Hrană uscată
        Da

      • Specificaţii tehnice

        Putere
        450 W
        Tensiune
        220-240 V
        Frecvenţă
        50-60 Hz
        Număr în pachet
        1 PC per cutie F

      • Compatibilitate

        Accesorii incluse 1
        Lamă S (SKU4/5)
        Accesorii incluse 2
        Disc de feliere (SKU4/5)
        Accesorii incluse 3
        Disc de radere (SKU4/5)
        Accesorii conexe 1
        Disc de granulare (SKU4/5)
        Accesorii conexe 2
        Curăţător de usturoi (SKU5)
        Accesorii conexe 3
        Disc de bătut (SKU5)

      • Caracteristică de siguranţă

        Certificare de siguranţă
        CB
        Oprire automată a lamei
        <1,5 în conformitate cu standardul de siguranţă

      • Greutate şi dimensiuni

        Lungime produs
        221,4 mm
        Lăţime produs
        183,7 mm
        Înălţime produs
        317,9 mm
        Greutate produs
        1647 (SKU4) 2380 (SKU5)
        Lungime ambalaj
        367 mm
        Lăţime ambalaj
        257 mm
        Înălţime ambalaj
        240 mm
        Greutate ambalaj
        2835 (SKU4) 3724 (SKU5)

      • Rezistenţă

        Manual de utilizare
        DFU

      • Ţara de origine

        Fabricat în
        China

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Recenzii

