    • Puternic, rapid şi fiabil! Puternic, rapid şi fiabil! Puternic, rapid şi fiabil!
      Compatibilitate cu seria 3000 Tocător

      HR1503/00

      Puternic, rapid şi fiabil!

      Acest tocător mare şi uşor de utilizat este partenerul ideal din bucătărie pentru a prepara mese acasă. Toacă şi zdrobeşte orice ingredient datorită motorului său puternic, în timp ce tu îţi prepari sosurile preferate fără bătăi de cap.

      Compatibilitate cu seria 3000 Tocător

      Tocător

      Puternic, rapid şi fiabil!

      Pregătirea mesei nu a fost niciodată mai uşoară.

      • Tocare superioară datorită tehnologiei PowerChop
      • Rezultate rapide şi perfecte datorită motorului de 500 W
      • Prepară-ţi sosurile preferate într-un bol de sticlă de 2 l
      • Controlează rezultatul datorită celor 2 setări de viteză
      • Atât bolul, cât şi lamele, pot fi spălate în maşina de spălat vase.
      Puterea de tocare la îndemâna ta.

      Tocare rapidă şi perfectă datorită motorului puternic de 500 W. Prepară orice fel de mâncare în cel mai scurt timp.

      Tehnologie PowerChop pentru performanţe superioare de tocare

      Toacă uniform ingrediente moi şi tari, datorită tehnologiei PowerChop care combină optim lamele, unghiul de tăiere şi bolul interior.

      Prepară sosurile tale preferate în bolul de sticlă de 2 l

      Îţi place guacamole sau eşti un mare fan pesto? Poţi prepara orice în bolul de sticlă cu capacitate generoasă de 2 l.

      Două viteze, precizie dublă!

      Poţi toca ingredientele cu uşurinţă, datorită operării cu viteză dublă. Pentru bucăţi mai mari, utilizează prima viteză timp de câteva secunde,iar pentru rezultate mai fine, a doua viteză.

      Fără alunecare.

      Toacă cu o singură mână, datorită stabilităţii pe care o oferă baza de cauciuc a tocătorului nostru.

      Curăţare uşoară

      Nu îţi face griji cu privire la curăţare. Atât vasul, cât şi lamele, pot fi spălate în maşina de spălat vase.

      Un singur instrument, posibilităţi nelimitate!

      De la sosuri la salate, acest tocător se ocupă cu uşurinţă de toate tipurile de ingrediente. Îl poţi folosi chiar şi pentru tocarea cărnii, pentru a prepara unt de arahide sau sosuri pentru întreaga familie.

      Tocare rapidă datorită celor 4 lame din oţel inoxidabil

      Lamele cu tăiere precisă ca de laser sunt special concepute pentru a tăia orice, pentru a-ţi face rutina de tocare cât mai rapidă posibil.

      Creează propriul unt de arahide de la zero.

      Îţi poţi pregăti cu uşurinţă propriul unt de arahide acasă şi poţi explora arome noi şi mai sănătoase. Poţi chiar să prepari propria ciocolată pentru copiii tăi.

      Specificaţii tehnice

      • Specificaţie generală

        Materialul principal
        Plastic
        Materialul secundar
        Plastic/oţel inoxidabil
        Funcţii
        Viteze 1/2
        Tip de produs
        Tocător
        Certificări
        CB
        Capacitate coş
        Max. 2 l
        Sistem anti-alunecare
        Da
        Lungime cablu
        >1,2 m
        Tehnologie
        Techologie PowerChop
        Componente lavabile în maşină
        Da
        Indicator nivel de capacitate
        Da
        Material vas
        Plastic/sticlă
        Materialul lamei
        Oţel inoxidabil
        Rotaţii pe minut (RPM)
        5000
        Fără BPA
        Da
        Funcţia Pulse
        Da
        Lame detaşabile
        Da
        Capacitatea de a zdrobi gheaţa
        Da
        Capacitatea de a amesteca ingrediente fierbinţi
        <60 dar nu este recomandată
        Nivel de zgomot (standard)
        <80 dB
        Garanţie
        2 ani
        Compatibil cu Hrană uscată
        Da

      • Specificaţii tehnice

        Putere
        450 W
        Tensiune
        220-240 V
        Frecvenţă
        50-60 Hz
        Număr în pachet
        1 PC per cutie F

      • Compatibilitate

        Accesorii incluse 1
        S-blade

      • Caracteristică de siguranţă

        Certificare de siguranţă
        CB
        Oprire automată a lamei
        <1,5 în conformitate cu standardul de siguranţă

      • Greutate şi dimensiuni

        Lungime produs
        180 mm
        Lăţime produs
        221 mm
        Înălţime produs
        271 mm
        Greutate produs
        1245 (bol de plastic) 2080 (bol de sticlă)
        Lungime ambalaj
        227 mm
        Lăţime ambalaj
        372 mm
        Înălţime ambalaj
        187 mm
        Greutate ambalaj
        1983 (bol de plastic) 2826 (bol de sticlă)

      • Rezistenţă

        Manual de utilizare
        DFU

      • Ţara de origine

        Fabricat în
        China

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

